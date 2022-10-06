E﻿rdoğan: Vakti geldiğinde Suriye'nin Başkanı'yla görüşme yoluna gidebiliriz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı için gittiği Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

S﻿uriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, şu anda böyle bir görüşmenin söz konusu olmadığını, ama "vakti saati geldiğinde Suriye'nin Başkanı'yla da görüşme yoluna gidebileceğini" söyledi.

Şu an alt düzey görüşmelerin yapıldığını ve Türkiye'nin önceliğinin Suriye'deki "terör gruplarının arındırılması" olduğunu belirten Erdoğan, Suriyeli mültecilerin dönüşü için evler yapıldığını ve şu ana kadar 550 binden fazla dönüş olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması nedeniyle bazı adımların atılmasının geciktiğini vurgulayan Erdoğan, Suriye'deki olaylarda Rusya ve İran'ın yanı sıra koalisyon güçlerinin etkin rolüne dikkat çekerek, "Başta ABD olmak üzere koalisyon güçlerinin terör örgütlerine araç ve silah desteği var. Kuzey Suriye terör örgütlerinden temizlenmeli" diye devam etti.

'Ermenistan'la tam normalleşme hedefine ulaşacağımıza inanıyorum'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum" dedi.

Özel temsilciler vasıtasıyla görüşmelerin karşılıklı devam ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Bazı talepler söz konusu oldu. Bunlarla ilgili olarak dışişleri bakanlarımıza gerekli talimatları verdik. Onlar görüşecek ve bunun sonucuna göre gerekli adımlar atılacak" diye konuştu ve ekledi:

"Kargo taşımacılığından havayolu taşımacılığına kadar çalışmaları devam ettiriyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin daha yakınlaşmasını ve sorunların çözülmesini umuyoruz."

Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerinin normalleşmesi için ön şartları olup olmadığı sorusuna Erdoğan, ön şartları olmadığını belirterek "Hukuku olgunlaştırın, hemen barış sözleşmelerini yapın, bizim için pürüz kalmaz, sınır kapıları açılacaksa hemen açarız" diye cevap verdi.

'﻿Yunanistan'la görüşecek bir şey yok'

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun AB'nin alternatifi olmadığını, Türkiye'nin AB için önemli bir ülke olduğunun yaşanan gelişmelerle görüldüğünü belirten Erdoğan, görüşemlerde "Türkiye'nin önüne çıkarılan engellerin adil olmadığının ve bu durumun AB'nin çıkarlarını olumsuz etkilediğini" vurguladığını ifade etti ve "AB'nin daha vizyoner ve staretjik kararlar alması gerekir" dedi.

Bazı AB üyesi ülkelerin Türkiye ile iyi ilişkiler ve işbirliği yerine gerginliği tırmandırdığını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir ülke toprağında, egemenliğinde, hak ve hukukunda gözü olmadığını, "Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını koruma çabası veriyoruz. Hiçbir komşumuzla gerginlik istemiyoruz. Doğu Akdeniz ve Ege'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirttiğini" kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Yunanistan'ın politikalarının "yalan üzerine kurulu" olduğunu savundu ve "Şu an itibariyle Yunanistan'la görüşeceğimiz herhangi bir şey yok" dedi.

Yunanistan'dan bir gazetecinin "Yunanistan'a 'bir gece ansızın gelebiliriz' derken ne demek istiyorsunuz, saldırıda bulunabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Konuyu anlamışsın aslında. Sadece Yunanistan için değil bizi rahatsız eden herkese karşı bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Siz anlamışsanız onlar da anlamıştır herhalde" diye cevap verdi.

'T﻿ürkiye'nin rolü takdir ediliyor'

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünün takdirle karşılandığını belirten Erdoğan, tahıl koridorunun açılması ve esir takası konusundaki gelişmelere dikkat çekerek "Koridorun açılmasıyla 6 milyon ton tahıl ve gıda sevkiyatı gerçekleşti. Rusya'nın gübresinin de Türkiye üzerinden ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

H﻿em Putin hem de Zelenskiy ile görüşebilen tek lider olduğuna dikkat çeken Erdoğan "Azov Taburlarıyla ilgili 200 esir değişimi yaptık. Ukraynalı esirlerin ailelerini de ülkemize aldık, misafirlerimiz. Bu uygulamayı sadece biz yaptık" diye ekledi.

Erdoğan, İ﻿sveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki sorulara da, İsveç'te yeni başbakan hükümetini kurduğunda görüşme yapabileceğini, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile de kısa bir görüşme yaptığını ve iyi geçtiğini söyled.