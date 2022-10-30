Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamı: En az 150 ölü

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ﻿Kalabalığın dar sokaklarda sıkıştığı görülüyor

30 Ekim 2022, 12:01 +03 Güncelleme 39 dakika önce

Güney Kore’nin başkenti Seul’de Cadılar Bayramı sırasında izdiham yaşandı.

Covid-19 pandemisi sonrası düzenlenen ilk Cadılar Bayramı’nda sokaklara çok sayıda kişinin çıkmasının ardından izdihamda en az 153 kişinin öldüğü, 82 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Olay Seul’de gece hayatının popüler bölgelerinden Itaevon’da gerçekleşti.

Bölgeden gelen görüntülerde, dar sokaklarda sıkışan çok sayıda kişinin hareket edemediği ve birbirini ezdiği görülüyor.

Bir diğer videoda ise ilkyardım görevlilerinin üst üste yığılmış bedenlerin arasından insanları çekip kurtarmaya çalıştığı yer alıyor.

G﻿örgü tanıkları, polisin kalabalığı kontrol etmekte zorlandığını, izdihamdan kurtulanlarsa insan bedenlerinin oluşturduğu basınç nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını anlattı.

Ölenlerin çoğunun 20’li yaşlarda olduğu, 19’unun da yabancı turistler olduğu belirtiliyor.

T﻿ürkiye'nin Seul Büyükelçiliği, olayda yaralanan bir Türk vatandaşı bulunmadığını açıkladı.

İzdihama tam olarak neyin yol açtığı henüz bulunamadı.

Olayın ardından hükümet olağanüstü toplanırken Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, yaralılara yardım etmek için özel bir ekip kurulması ve olaya dair soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Bu, 2014’te Sevol feribotunun batmasından bu yana Güney Kore’de gerçekleşen en ölümcül olay oldu. Sevol feribotunda 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Cadılar Bayramı için Itaevon’a 100 bin kişinin gittiği tahmin ediliyor.

Yetkililer olayın ardından 2 bin 900 kayıp başvurusu yapıldığını açıkladı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Video shows panic as Seoul crowd surges", Duration 0,36 00:36 Video altyazısı, I﻿taevon'daki kalabalıkta paniğin oluşmaya başladığı anlar

Kayıp yakınları, dün gece sokaklarda yakınlarının cesetlerini aradı. İlerleyen saatlerde yetkililer cesetleri yakınlardaki bir spor salonuna götürerek, ailelerden teşhis için oraya gitmelerini talep etti.

30 yaşındaki görgü tanığı Jeon Ga-eul, yaşananları Fransız haber ajansı AFP’ye şöyle anlattı:

“Yakınlarda bir barda içiyorduk. Arkadaşım ‘Dışarda çok kötü bir şey oluyor’ dedi.

“Bakmak için dışarı çıktığımda yerde yatan çok sayıda kişiye kalp masajı yapıldığını gördüm.”

İzdiham öncesinde sosyal medyada paylaşım yapan bazı kişiler, Itaevon bölgesinin “güvensiz hissettirecek kadar kalabalık olduğunu” yazmıştı.