Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Yarışması: 2022’nin en iyi doğal yaşam görüntüleri
Jonathan Amos, BBC Bilim Muhabiri
Bu fotoğrafta tek bir dişi arının etrafını saran onlarca erkek kaktüs arı görüntülenmiş. Acaba bu karmaşık aşk kavgasında arılardan hangisi galip gelecek?
Karine Aigner adlı fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğraf, bu yıl düzenlenen Yaban Hayatı Fotoğrafçısı (WPY) yarışmasını kazandı.
Makro probe lensi gerektiren bu fotoğraf aslında oldukça teknik bir çalışma zira arıların tam olarak ne yaptığını anlamak için çok yaklaşmak gerekiyor
Karine, "Uzun bir süre çamurda yüz üstü yatmam gerekti" diye gülerek anlatıyor.
Amerikalı fotoğrafçı, 58 yıldır yapılan yarışmada kazanan beşinci kadın.
BBC'ye konuşan Aigner, "Aslında bu anı aramıyordum. Texas'ın güneyinde uzun süredir bir çiftlikte çalışıyordum ve yerde dişi arıların kazdığı küçük yuvaları fark ettim" diyor.
Kaktüs arıları, yuvalarını kaktüs bitkilerinin etrafında ve üzerinde kuruyor.
Dişi arılar, kaktüslerden polen topluyor ve ufak topçuklar halinde toprakta kazdıkları deliklerin içinde saklıyor. Bu polen topcukları arıların larvalarını yetişkin bir hale gelene kadar koruyor.
WPY jürisinin başkanı Roz Kidman Cox, "Bu fotoğraf müthiş, o kadar çok enerjisi var ki. Aslında tam bir 'davranış' fotoğrafı. Omurgasız hayvanların davranışlarını gösteriyor ve ben bu yüzden onları çok seviyorum" dedi ve devam etti:
"Aynı zamanda fotoğrafın kompozisyonunu tamamlayan, yanlardan yaklaşan diğer arılar. Onlar fotoğrafın 'fon müziğini' oluşturuyor."
Bu yılın Genç Yaban Hayatı Fotoğrafçısı, Taylandlı Katanyou Wuttichaitanakorn.
16 yaşındaki Katanyou'nun fotoğrafı, Bryde türü bir balinayı ve ağzının içinde yediklerini ayıklayan bir tabakayı gösteriyor.
Fotoğrafta dev balinanın ağzından kaçmaya çalışan bir sardalyanın havada uçtuğunu görüyoruz.
Katanyou, "Nasıl olduysa sardalya teknemizin içine atladı. Şanslıydım, tekneyle yaklaşabildim ve balina neredeyse bir dakika boyunca suyun üstünde kaldı" diye anlattı.
1964 yılında BBC Yaban Hayatı Dergisi tarafından başlatılan ve bugün Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin sürdürdüğü yarışma, dünya fotoğrafçılığındaki en prestijli yarışma olarak tanımlanıyor.
Bu yıl yarışmaya 93 ülkeden 38 bin 575 başvuru yapıldı. Birçok kategoride ödül verildi.
Ndakasi'nin ölümü - Brent Stirton, Güney Afrika
Brent Stirton, bu yıl Foto Muhabir dalındaki ödülü kazandı.
Fotoğrafta Ndakasi adlı bir dağ gorilinin son anlarını görüyoruz.
Ndakasi, henüz iki aylıkken ailesi güçlü bir kömür mafyası tarafından vahşice öldürüldü. Ndakasi ise Andre Bauma tarafından kurtarıldı.
Fotoğrafta Ndakasi, kurtartıcısı ve bakıcısı Andre'ye yaslanarak yatıyor.
Cennet flamingoları - Junji Takasago, Japonya
Fotoğraftaki flamingolar, Bolivya'da yüksek irtifada bulunan, dünyanın en büyük tuz gölü Salar de Uyuni'de duruyor.
Salar de Uyuni, aynı zamanda Bolivya'nın en büyük lityum madenlerinden bir tanesi ve bu yüzden flamingoların geleceği tehlikede.
Doğal Sanat kategorisinde ödül kazanan Japon fotoğrafçı Junji Takasago, bu fotoğrafı yakalamak için irtifa hastalığı geçirdi.
Ölen göl - Daniel Núñez, Guatemala
Renkli görünse de fotoğraftaki bu göl hiç sağlıklı değil.
Bu, Guatemala'daki Amatitlán Gölü.
Daniel Núñez, fotoğrafta orman ve göldeki alg yoğunluğu arasındaki kontrastı yakalamak için dron kullandı.
Göldeki siyanobakteriler, Guatemala City'den gelen atık su ve kirlilik yüzünden çoğalıyor ve ortaya böyle bir manzara çıkıyor.
Kayan yıldız - Tony Wu, ABD/Japonya
Tony Wu, bu fotoğrafı Japonya kıyısına yakın bir noktada çekti.
Fotoğrafta dev bir denizyıldızının yumurtlama anını görüyoruz.
Denizyıldızı kollarını ve gövdesini hareket ettiriyor. Belki de yumurtaları ve spermi suyun içinde bir araya getirmeye gayret ediyor.
Tony bu fotoğrafıyla Sualtı kategorisinde ödül kazandı.
Yarasa hırsızı - Fernando Constantino Martínez Belmar, Meksika
Fernando Constantino Martínez, bu fotoğrafı Asılı Yılanlar Mağarası diye bilinen bir bölgede çekti.
Alacakaranlıkta binlerce yarasa, böcek aramak için mağaradan ayrılıyor.
Yarasalar mağaradan çıkarken sıçan yılanları, kendi karınlarını doyurmak için duvalardan aşağı sarkıyor ve onları yakalamaya çalışıyor.
Bu fotoğraf, Davranış: Amfibiler ve Sürüngenler kategorisindeki ödülü kazandı.
Ayılar evi - Dmitry Kokh, Rusya
Dmitry Kokh, bu fotoğrafı Kuzey Kutbu'nun Çukçi Denizi'nde bulunan Kolyuçin Adası'nda çekti.
Sisli havada ve terk edilmiş binaların içindeki kutup ayıları gerçekten ürkütücü bir tablo yaratıyor.
Yelkenci Dmitry, bir fırtına sırasında bu adada sığınıyordu. Ayıları görünce onlara yaklaşabilmek için dron kullandı.
Bu fotoğraf Kentsel Yaban Hayatı kategorisinde ödül kazandı.