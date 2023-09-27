Rusya, Ukrayna'nın öldürüldüğünü iddia ettiği Karadeniz Filosu Komutanı Viktor Sokolov'un videosunu yayımladı

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bir saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın öldürüldüğünü iddia ettiği Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov'un videosunu yayımladı.

Sokolov videoda, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile diğer bazı üst düzey amiraller ve ordu komutanlarıyla bir video konferansta görülüyor.

8 dakikalık videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Sokolov'un Şoygu ve diğer bazı askeri yetkililerle Salı günü bir toplantıya katıldığını açıkladı.

BBC ise toplantının Salı günü yapıldığını ve videoda görülen kişinin Sokolov olduğunu henüz teyit edemedi.

Ukrayna Özel Kuvvetleri, Pazartesi günü Sokolov ve diğer 33 subayın geçen hafta Rusya'nın Sivastopol'daki Karadeniz Filo Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında öldüğünü duyurmuştu.

Amerikan CNN Televizyonu'na konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Sukolov'un ölmüş olması halinde, bunun "herkes için iyi bir haber" olacağını söylemiş ancak haberi doğrulamamıştı.

Ukrayna Cuma günü Rusya'nın Sivastopol'daki Karadeniz Filo Üssü'nü vurduğunu açıklamış, sosyal medyada üsten dumanlar yükselirken çekilmiş görüntüler yayımlanmıştı.

Kremlin ise beş füzeyi düşürdüğünü, saldırı sonrası bir subayın kaybolduğunu duyurmuştu.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla iki ülke arasında başlayan savaşta Ukrayna ordusu son dönemde, stratejik açıdan önemli gördüğü Kırım'daki Rus hedeflerine yönelik saldırılarını artırmıştı.

Rusya, Ukrayna toprağı Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmiş, uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.