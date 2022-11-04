F﻿ransa'da parlamento oturumu, aşırı sağcı milletvekilinin 'ırkçı' sözleriyle yarıda kaldı

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54 dakika önce

Fransız Parlamentosu, Marine le Pen'in lideri olduğu aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi milletvekilinin, siyah bir meslektaşı konuşurken "Afrika'ya geri dönsünler" diye bağırması sonrası oturumuna ara verdi.

U﻿lusal Cephe Milletvekili Grégoire de Fournas, söz konusu sözleri, milletvekili Carlos Martens Bilongo konuşurken sarf etti. O sırada Bilongo, Akdeniz'de gidecek liman arayan 234 göçmenden bahsediyordu.

Fransızcada "o ve onlar" zamirlerinin benzer şekilde söylenmesi nedeniyle, bu sözlerin Bilongo'ya mı yoksa Avrupa'ya gelmeye çalışan göçmenlere yönelik mi olduğu anlaşılamadı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi Milletvekili Bilongo, Fransa'da doğduğunu ve bu ifadelerin "utanç verici" olduğunu söyledi.

F﻿ournas ise sözlerinin meslektaşı Bilongo'ya yönelik olmadığını, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere yönelik olduğunu savundu.

Başbakan Elisabeth Borne, "ırkçılığa yer olmadığını" belirterek bu sözleri kınadı.

B﻿orne, Cuma günü Parlamento kurullarının toplanarak olayla ilgili atılması gereken adımları görüşeceğini bildirdi.

O﻿turum sırasında Bilongo, Akdeniz'de kurtarılan 234 göçmen için bir liman bulma çabaları hakkında konuşuyordu.

Sağcı milletvekili Fournas'ın söz konusu ifadeleri Parlamento'da yankılandığında, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet önce bu ifadelerin kimden geldiğini sordu. Ardından milletvekilleri "Dışarı! Dışarı! Dışarı!" diye bağırmaya başladı.

Meclis Başkanı ise oturumu yarıda kesti.

Bilongo, "Bugün, konu yeniden derimin rengine geldi. Ben Fransa'da doğdum, Fransız bir milletvekiliyim" dedi.

Fournas ise kendisi savunarak, "Avrupa'ya göçmenleri taşıyan gemiyi" kast ettiğini belirtti ve "yanlış anlaşılan yorumları nedeniyle" Bilongo'dan özür diledi.

B﻿oyun Eğmeyen Fransa Hareketi lideri Jean-Luc Mélenchon ise Twitter'daki mesajında, söz konusu ifadelerin "hoşgörülemez" olduğunu ve sağcı milletvekilinin Parlamento'dan "atılması" gerektiğini söyledi.

Le Pen'in lideri olduğu Ulusal Cephe, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerindeki söyleminde göç konusuna öncelik veriyor.

M﻿arine Le Pen, Cumhurbaşkanı olduğu takdirde göç politikasını sıkılaştırmayı vadediyor.

L﻿e Pen'in partisi, Haziran'daki seçimlerde Parlamento'daki varlığını 10 kat artırarak 89 sandalye kazandı.

577 sandalyeli Ulusal Meclis'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin milletvekili sayısı 245.