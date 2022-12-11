Hollanda'da okul yakınlarında sağlıksız gıda satan dükkanlara izin verilmeyecek

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



33 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda hükümeti, çocuklarda obezite sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla, okulların yakınında sağlıksız gıda ürünleri satan "fast food restoranları" açılmasına izin vermeyecek.

Hükümet, çocuklara yönelik sağlısız gıda reklamlarına da sınırlama getirecek ve 18 yaşına kadar olan çocukları hedef alan reklamlar yasaklanacak.

Sağlık, Refah ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Maarten van Ooijen'e göre, Hollanda'da çocuklar arasında obez’te sorunu giderek büyüyor. Şu anda Hollanda'da her 6 çocuktan biri fazla kilo sorunu yaşıyor. Bazı bölgelerde, bu oran her 3 çocuktan 1'ine kadar çıkıyor.

Hükümetin bugüne kadar aldığı önlemlerin ve denetimin yetersiz olduğunu vurgulayan Hollandalı bakan, bu konuda yeni bri yasal düzenleme hazırladı.

Bakan van Ooijen tarafından hazırlanan düzenlemde, Hollanda'daki belediyelere, okulların yakınıdaki sağlıksız gıda satan kafe ve restoranları yasaklama yetkisi getiriliyor.

Belediyeler, mekansal planlamanın yanı sıra, okullar civarındaki kafe ve restoranlarda satılacak gıda maddelerine de karar verecek.

Okullar civarında, "Sağlıksız gıda tedarikçileri" olarak bilinen "abur cubur satan yerler ve fast food restoranlarına" ruhsat verilmeyecek. Düzenleme, yeni açılacak iş yerlerini kapsayacak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hollanda Sağlık, Refah ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Maarten van Ooijen

Yeni düzenleme ile çocuklara yönelik sağlıksız gıda reklamlarına da sınırlama getirilecek. Sağlıksız gıda reklamlarının, 18 yaşına kadar olan gençleri hedef alması yasaklanacak.

Artık Disney karakterlerinin resimlerini çikolata kalıplarına veya sağlıksız şekerlemelere koymak mümkün olmayacak.

Hollanda hükumeti, toplumu daha fazla sağlıklı beslenme, spor ve egzersize teşvik edecek. Ülke genelinde "sağlıklı okul kantinlerinin" sayısı arttırlacak. Hükümet, 2040 yılına kadar tüm okullarda birer "sağlık koordinatörünün" görev yapmasını da hedefliyor.

Yürüyüş ve bisiklet yolları daha iyi hale getirilecek. Okullar ile spor kulüpleri arasında daha fazla işbirliği sağlanacak.

Hükümet obezite sorunu yaşayan insanları da daha fazla destekleyecek.

Hollanda'daki yetişkinlerin yarısının fazla kilo sorunu yaşadığına işaret eden van Ooijen, günlük yaşamda insanların sürekli sağlıksız seçimlere yönlendirildiğini söyledi.