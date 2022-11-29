İ﻿ranlı general protestolarda 300'den fazla kişinin öldüğünü söyledi

Kaynak, SNN

29 Kasım 2022, 16:37 +03 Güncelleme bir saat önce

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsünü düzgün takmadığı için" ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan protestolarda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İ﻿ran Öğrenci Haber Ağı SNN'ye göre dün akşam Tahran'daki Şehit Recai Üniversitesi'nde konuşan Hacızade, 11 haftadır devam eden protestolarla ilgili olarak "Elimde son veriler yok. Ama 300'den fazla kişi şehit oldu ve öldü" dedi.

Hacızade'nin "şehit" sözcüğüyle güvenlik güçlerini, "öldü" sözcüğüyle de protestocuları kastettiği düşünülüyor.

Hacızade: 'Ö﻿lenler bizim evlatlarımız'

E﻿mir Ali Hacızade, "Kandırılarak bu eylemlere katılanlar karşı devrimci değil bizim evlatlarımız ve halkımızın bir parçası. Onlara gerçekleri anlatmalıyız" dedi.

Protestoları güç kullanarak bastıran İran yönetimi, hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerle ilgili açıklama yapmıyor.

N﻿orveç merkezli İran İnsan Hakları Merkezi adlı grup, protestolarda şimdiye kadar 60'ı çocuk 29'u kadın 448 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

A﻿ncak diğer insan hakları örgütleri gerçek sayının bundan çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

13 Eylül'de gözaltına alınan M﻿ahsa Amini, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Ailesi, Amini'nin başına aldığı darbeler sonucu öldüğünü öldüğünü söylüyor.

Polis iddiayı reddediyor ve Amini'nin mevcut hastalıkları sonucu öldüğünü öne sürüyor.

A﻿mini'nin ölümü ülke çapında eylemlere neden olmuş, kadınlar başörtülerini yakıp, saçlarını kestikleri videolar paylaşmaya başlamışlardı.