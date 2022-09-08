Snapchat, Maori halkının dövmelerinden esinlenen filtreyi tepki üzerine kaldırdı

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55 dakika önce

Sosyal medya platformu Snapchat, Yeni Zelanda yerlisi Maori kültürüne ait dövmelerden esinlenen bir filtreyi tepki üzerine kaldırdı.

Filtre söz konusu yüz dövmelerini kullanıcılara seçenek olarak sunuyordu.

Yeni Zelanda yerli halkı Maoriler bu dövmeleri kutsal kabul ediyor. Dövme, yaptıran kişinin kimliğinin önemli bir parçası oluyor.

Yüz dövmesi filtresinin kullanımının yaygınlaşması sonrası Maoriler tepkilerini dile getirdi.

Yeni Zelanda Radyosu kullancıların "Maori Yüz Dövmesi" ve "Maori" etiketi altında paylaşımlar yaptığını bildirdi.

Gelen tepkiler sonrası Snapchat platformunun sahibi olan Snap firması filtrenin platformdan kaldırıldığını doğruladı.

Snapchat'ta Lensler adı verilen farklı filtreler, kullanıcıların yüzlerini çeşitli animasyonlarda paylaşmalarına olanak sağlıyor.

Bu lensler kullanıcılar tarafından da üretilebiliyor ve ücretsiz olarak dolaşıma sokulabiliyor.

BBC'ye yazılı açıklama yapan Snap firması, kullanıcıların topluluk şartlarına uygun paylaşımlar yapması gerektiğini hatırlattı ve lenslerin kapsayıcı olması gerektiğini kaydetti.

Benzer dövme paylaşımlarının yer aldığı Instagram'ın sahibi Meta (Facebook'un sahibi) şirketi, BBC'nin haberi hazırlarken yaptığı açıklama talebine yanıt vermedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Maori kadını

Maori kültürünün önemli bir parçası

Yüz dövmelerinde kadın ve erkek desenleri farklılık gösteriyor.

Erkekler alınlarından boğazlarına kadar desenler yaptırırken kadınların yaptırdığı dövmeler, dudaklarından çenelerine uzanıyor.

Dövmeler bu özellikleri ile birbirinden farklılaşıyor ve bu nedenle de bir desen filtre üzerinden geniş kullanıma sokulması tepki topladı.

Son yıllarda Maori erkekleri ve kadınları arasında bu dövmelere olan ilgi oldukça arttı.