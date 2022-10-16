Belgorod’da eğitim alan Rus askerlerine saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

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45 dakika önce

Cumartesi günü Rusya’nın askeri eğitim kampının bulunduğu, Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod’a giden silahlı iki kişi eğitim alan Rus askerlerine ateş açtı. 11 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna’da savaşmak üzere gönüllü oldukları belirtilen ve Belgorod’a giden Rus askerler, silah eğitimi aldıkları sırada eğitim alanına silahlı iki kişi girdi.

Rus devlet haber ajansı Ria’nın haberine göre, saldırganlar eski bir Sovyet ülkesinden geliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ria’ya yaptığı açıklamada saldırganlarla ilgili daha fazla detay verilmedi. Saldırganların da olay sırasında vurulduğu ve öldüğü açıklandı.

11 kişinin hayatını kaybettiği olayda 15 kişi de yaralandı.

Ria’ya konuşan Savunma Bakanlığı yetkilisi, “Silahlı atış talimi sırasında teröristler hafif silahlarla Ukrayna’da savaşmak üzere gönüllü olan askerlere ateş açtı. Ateşle birlikte 11 kişi hayatını kaybetti; 15 kişi de farklı derecelerde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.”

Belgorod Valisi, olayda hiçbir sivilin zarar görmediğini duyurdu.

Geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce zorunlu askerlik görevini yerine getirmiş 300 bin kişinin seferberlik kapsamında yeniden askere alınacağını ve Ukrayna’ya savaşmaya gönderileceğini açıklamıştı. Birçok genç erkek Rusya’dan ayrılmaya çalışırken, gönüllü olduğu belirtilen bazı kişiler de eğitim kamplarına alınmıştı.

Sibirya’da seferberlik emr sonrası asker toplamaya giden bir kişi de silahla vurulmuştu.