Instagram ve Facebook'ta 'ücretli mavi tik' dönemi başlıyor

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34 dakika önce

Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta, kurdukları yeni abonelik sistemiyle, kullanıcıların iki sosyal medya platformunda para vererek mavi tik alabileceklerini duyurdu.

Söz konusu abonelik uygulamasında istenen ücret, web için 11,99 dolar (yaklaşık 225,41 TL), iPhone kullanıcıları için ise 14,99 dolar (yaklaşık 281,81 TL) olarak açıklandı

Mavi tik, doğrulanmış hesap rozeti olarak biliniyor ve yüksek profilli hesapların gerçek olduğunu işaret ediyor.

Ücretli mavi tik uygulaması, bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli olacak.

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, bu adımın platformlardaki güvenliği ve gerçekliği artıracağını söyledi.

Kasım 2022’de Twitter’ın sahibi Elon Musk da, benzer bir uygulamayı devreye sokmuştu.

Meta’nın ücretli aboneliği henüz şirketler için geçerli değil. Ancak tüm tekil kullanıcılar yapacakları ödemeyle mavi tik alabilecek.

İnternet sitesinde yaptığı bir açıklamada Meta, aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi tik, gönderilerinde daha fazla görünürlük, koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişimi de beraberinde getireceğini bildirdi.

Şirket, BBC’ye yaptığı açıklamada ise abonelik uygulamasının, hali hazırda mavi tiki olan hesapları etkilemeyeceğini ancak ücretli özellik sayesinde de daha küçük hesapların daha fazla görünürlük elde edeceğini söyledi.

Ancak parayla mavi tik alma uygulamasına geçiş sosyal medya platformlarında bazı sorunların yaşanmasına neden olmuştu.

Twitter’da ödemeyle mavi tik alan bazı kullanıcıların, bazı marka ve ünlüleri taklit etmesinin ardından bu uygulamaya bir süreliğine ara verilmişti.

Meta ise Instagram ve Facebook kullanıcı adlarının, devlet tarafından verilmiş kimlik belgeleriyle uyuşmak zorunda olacağını ve de kullanıcıların profillerindeki fotoğraflarda kendi suratlarının da yer almasının şart olacağını belirtti.

Reddit, YouTube ve Discord da benzer abonelik tabanlı modellere sahip.