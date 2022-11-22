Manchester United, Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
Kulubün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Cristiano Ronaldo, karşılıklı uzlaşmayla derhal geçerli olmak üzere Manchester United'dan ayrılıyor. Kulüp Old Trafford'daki iki döneminde yaptığı büyük katkılara teşekkür eder" denildi.
Karar, 37 yaşındaki oyuncunun kulübü eleştirdiği ve teknik direktör Erit ten Hag'a "saygı duymadığını" söylediği röportajını izliyor.
Şu anda Portekiz Milli Takımı ile birlikte Katar'da bulunan Ronaldo'da "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemi erken sonlandırmaya karar verdik. Manchester United ve taraftarları seviyorum. Bu hiç değişmeyecek. Ancak şu anda benim için başka bir mücadele arama zamanı. Takıma sezonun geri kalanında ve gelecekte başarılar diliyorum" dedi.