Manchester United, Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

K﻿ulubün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Cristiano Ronaldo, karşılıklı uzlaşmayla derhal geçerli olmak üzere Manchester United'dan ayrılıyor. Kulüp Old Trafford'daki iki döneminde yaptığı büyük katkılara teşekkür eder" denildi.

Ş﻿u anda Portekiz Milli Takımı ile birlikte Katar'da bulunan Ronaldo'da "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemi erken sonlandırmaya karar verdik. Manchester United ve taraftarları seviyorum. Bu hiç değişmeyecek. Ancak şu anda benim için başka bir mücadele arama zamanı. Takıma sezonun geri kalanında ve gelecekte başarılar diliyorum" dedi.