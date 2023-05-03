Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 165. sırada, seçimler öncesi gazetecilere baskılar arttı

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3 Mayıs 2023, 12:56 +03 Güncelleme 50 dakika önce

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, geçen yıla göre 16 sıra gerileyerek 180 ülke içerisinde 165'inci sırada yer aldı. RSF'ye göre Türkiye, “sorunlu” kategoriden “vahim” kategorisine geçti ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi gazetecilere baskılar arttı.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yayımlanan RSF'nin raporunda, Türkiye'de ulusal medyanın yüzde 90'ının hükümet kontrolünde olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca Türkiye'de 31 gazeteci ve bir medya çalışanının bugün itibarıyla cezaevinde olduğu kaydedildi.

RSF'nin endeksinde listenin ilk üç sırasında Norveç, İrlanda ve Danimarka; son üç sırasında ise Kuzey Kore, Çin ve Vietnan var.

Bu yılki raporda 16 sıra gerileyen Türkiye'nin önünde 164. sırada ise Rusya var.

RSF'e göre "Türkiye'de zemin kazanan otoriterlik, medyada çoğulculuğuna meydan okuyor ve muhalif görüşleri baltalamak için tüm araçlar kullanılıyor".

Raporda, buna alternatif olarak insanların son beş yılda ülkedeki ekonomik ve siyasi gelişmeler hakkında bilgi almak için eleştirel veya bağımsız medya kuruluşlara yöneldiği belirtiliyor.

RSF'in sıraladığı bu kuruluşların arasında Fox TV, Halk TV, Tele1, Sözcü, BBC Türkçe, VOA Türkçe ve Deutsche Welle Türkçe yer alıyor.

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nin ilk kez yayımlandığı 2002 yılında Türkiye 100. sıradaydı. Türkiye, 2005 yılında 98. sıraya yükselmişti.

Türkiye 2010 yılında 138., 2015'te 149., 2020'de 154. sıraya gerilemişti.

RSF, "Bu gerilemede haberciliğe dönük yoğun ve çeşitli baskılar etkili oldu" diyor.

RSF'nin raporunda şu yorumlar da yapıldı:

"Seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkatleri ülkenin ekonomik ve demokratik gerilemesinden uzaklaştırmak ve siyasi tabanını güçlendirmek amacıyla gazetecilere yönelik saldırılarını artırıyor...

"AKP-MHP ittifakının eleştirel gazetecileri hedef aldığı şiddet sarmalı, 2019'daki yerel seçimlerden sonra yoğunlaştı."

Dezenformasyonun basın özgürlüğü üzerindeki etkisi

RSF 2023 Endeksi bu yıl dijital platformlardaki sahte içerik ve dezenformasyon endüstrisinin basın özgürlüğü üzerindeki etkilerini inceliyor.

Buna göre rapor için 180 ülkeden 118'inde görüşülen kişiler, ülkelerindeki siyasi aktörlerin sistematik olarak büyük dezenformasyon veya propaganda kampanyalarına dahil olduğunu paylaştı.

"Doğru ile yanlış ve gerçek ile yapay arasındaki fark bulanıklaşıyor ve bu yüzden bilgi edinme hakkı tehlikeye atılıyor" denilen raporda, içerikleri değiştirilebilme imkanının kaliteli gazeteciliği baltaladığı ve gazeteciliği zayıflattığı belirtildi.

Bu yılın endeksinde Rusya, 9 sıra gerileyerek 164. sırada yer aldı.

RSF'e göre Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'daki son bağımsız medya kuruluşlarına her zamankinden daha sıkı baskı uygulanıyor.

Buna göre Rusya'da birçok haber platformu son dönemde yasaklandı, bloke edildi veya "yabancı ajan" olarak ilan edildi.

ABD'nin, Joe Biden yönetiminin çabalarına rağmen üç sıra gerileyerek 45. sırada yer alması raporun şaşırtıcı bulguları arasında.