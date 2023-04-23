Londra Maratonu: Kelvin Kiptum ve Sifan Hassan galip geldi

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25 dakika önce

Bu yıl 43’üncüsü gerçekleştirilen Londra Maratonu’nu kadınlarda Hollandalı Sifan Hassan ve erkeklerde de Kenyalı Kelvin Kipthum kazandı.

Kenyalı atlet Kipthum, bu yıl ilk kez katıldığı yarışta vatandaşı Eliud Kipchoge’ye ait parkur rekorunu kırdı.

23 yaşındaki atlet, yarışı iki saat bir dakika ve 25 saniyede bitirdi.

5 bin ve 10 bin metrede Olimpiyat şampiyonu Hassan ise yarışı iki saat 18 dakika ve 33 saniye ile tamamladı. Kadınlarda Etiyopyalı Alemu Megertu ikinci olurken, Kenyalı Olimpiyat şampiyonu Peres Jepchirchir ise üçüncü oldu.

İsviçreli Marcel Hug ise kendisine ait olan rekoru 50 saniye daha geliştirirek, Londra Maratonu erkekler tekerlekli sandalye yarışını üst üste üçüncü ve toplamda beşinci kez kazandı.

37 yaşındaki Hug, yarışı bir saat 23 dakika 48 saniyede bitirdi ve Hollanda'dan Jetze Plat ikinci, Japon Tomoki Suzuki üçüncü oldu.

Avustralyalı Madison de Rozario, kadınlar tekerlekli sandalye yarışını bir saat 38 dakika 52 saniyelik performansıyla kazandı. Bu Rozario’nun yarışmadaki ikinci zaferi oldu. İsviçreli atletler Manuela Schar ikinci, Catherine Debrunner ise üçüncü oldu.

Koşuya 47 binden fazla kişi katıldı. Londra sokakları renkli görüntülere sahne oldu.

Geçmişten günümüze maratonun renkli ve ilginç kostümleri

Maraton, pek çokları için insan bedeninin sınırlarını zorlamak olsa da, bazıları için trafiğe kapanmış sokaklarda iyi vakit geçirmek demek.

İlk olarak 29 Mart 1981'de yapılan Londra Maratonu, o tarihten beri dünya spor fikstürü için önemli etkinliklerden birisi oldu.

İlk yılından bu yana sokaklar oldukça renkli kıyafetlere de sahne oldu.

Geçmişte bugüne maratonun renkli ve ilginç kostümlerini derledik:

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images