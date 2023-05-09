Sırbistan'daki iki toplu katliamın ardından onbinlerce kişi yürüdü

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Sırbistan’da onbinlerce kişi geçen hafta başkent Belgrad ve bir başka şehirde iki toplu katliam yaşanmasının ardından, silah şiddetini protesto etti.

Geçen hafta Çarşamba ve Perşembe günü düzenlenen saldırılarda, aralarında bir ilkokuldaki sekiz çocuğun da bulunduğu 17 kişi ölmüştü.

Protestocular, üst düzey hükümet yetkililerinin istifasını ve şiddeti teşvik ettiklerini söyledikleri televizyon ve gazetelerin kapatılmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç ise protestoları kınadı ve muhalefetin çıkarları için ulusal bir trajediyi kullandığını savundu. Vuciç ayrıca, erken seçime de hazır olduğunu belirtti.

Sırp lider televizyonda yaptığı açıklamada “Çalışmaya devam edeceğim ve asla sokak ve çetelerin önünde eğilmeyeceğim. Bir kabine değişikliği mi olacak, yoksa seçim mi göreceğiz” dedi.

Sırbistan’da bir sonraki genel seçimlerin 2026’da yapılması planlanıyor.

Saldırıların ardından Pazartesi günü okullar başlarken, Belgrad’daki tüm okullara polis konuşlandırıldı. Hükümet ayrıca, okullarda görev yapmaları için daha çok polisin alınacağını belirtti.

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Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde de binlerce kişi yürüdü ve eylemciler başkente doğru akan Tuna Nehri’ne çiçekler attı.

Protestocular ayrıca içişleri bakanı ve istihbarat servisi başkanının istifasını istedi.

Eğitim Bakanı Branko Ruziç, Pazar günü okul katliamı nedeniyle istifa etmişti.

Sırbistan, Avrupa’da silaha sahip olma oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. 2018’deki bir araştırmaya gere her 100 kişiden 39’u silah sahibi.