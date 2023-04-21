Kılıçdaroğlu'ndan Adıyaman'da mezarlık ziyaretinde yaşananlarla ilgili açıklama: Acısına vermek gerek, hakkım varsa ben helal ettim

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37 dakika önce

Bayramın ilk günü deprem bölgesine giden ve Adıyaman Belediye Mezarlığı'nı ziyaret eden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve kendisine sözlü saldırıda bulunan kişi için "Acısına vermek gerek, Benim hakkım varsa ben helal ettim" ifadelerini kullandı.

Ramazan bayramının birinci günü Adıyaman'da depremzedelere seslenen Kılıçdaroğlu, "Ayrıştırdılar, birleştireceğiz; bayram havası içinde 15 Mayıs’ta yeniden kucaklaşacağız, inanın bana” diye konuştu ve "Sizden destek istiyoruz" dedi.

Adıyaman Belediye Mezarlığı'nı da ziyaret edip depremde hayatını kaybedenlerin mezarları başında duaya katılan Kılıçdaroğlu'na bir kişinin "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağırdığı görüldü.

Bağıran kişi çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı ve daha sonra uzaklaştırıldı.

Kılıçdaroğlu olayın ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu olayı kınadı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter hesabından bir açıklama ile olayı "provokasyon" olarak niteledi ve kınadı.

Zorlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Maalesef uzun zamandır dikkat çektiğimiz üzere, bu ve benzeri olaylar, bizzat siyasi iktidar eliyle ülkemizin getirildiği zehirli kutuplaşmanın somut örnekleridir.

"İşte bu sebeple 14 Mayıs, ülkemizin yeniden barış ve huzur temelinde yükselebilmesi bakımından da tarihi bir kırılma anı olacaktır.

"Biz İYİ Parti olarak sevgi ve hoşgörü temelinde saygılı bir Türkiye’yi hedefliyoruz ve hiç bir ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarımızla birlikte bunu başaracağız."

Halk TV'nin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de olaya ilişkin şunları söyledi:

"Bu büyük acının yaşandığı kentte bayramın birinci gününü geçirmek istedi. Geldiğimizde Adıyaman’da isimleri belli olmayan, numaralarla defnedilen depremzedeleri ziyaret ettik. Kameraları görenler 'Nerede bu devlet?' diye sordular. Orada o kadar çok 'Neredeydiler?' denildi ki, bizi takip eden, özellikle belki 10 metre takip eden bir grup… Varlığının farkındaydık, bizi izlediğini görüyorduk ama ne yaptığını görmüyorduk.