İtalya seçimleri: Aşırı sağcı siyasetçinin Hitler’i övdüğü ortaya çıktı

26 dakika önce

Övgü Pınar | Roma

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İtalya'nın Kardeşleri

İtalya’da Pazar günü yapılacak genel seçimleri kazanması beklenen aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisinden aday olan bir yerel yöneticinin Adolf Hitler’i öven paylaşımları ortaya çıktı.

Tepkiler üzerine parti, Calogero Pisano’yu uzaklaştırma kararı aldı.

Sicilya adasının Agrigento kentinde parti yerel yöneticisi olarak görev yapan Pisano’nun, 2014’te Facebook’ta yazdığı mesajlar seçimlere birkaç gün kala La Repubblica gazetesi tarafında ortaya çıkarıldı.

Pisano, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’i “büyük bir devlet adamı’’ diye tanımlıyordu.

Kökleri neo-faşist hareketlere dayanan ve bu köklerden uzaklaşmadığı gerekçesiyle eleştirilen FdI lideri Giorgia Meloni’yi ‘’modern faşist’’ diye tanımlayanlara da teşekkür ediyordu.

Pisano, bu ‘’modern faşist’’ yorumuna cevaben İtalya’nın Kardeşleri’nin ‘’gerçek ideallerini asla gizlemediğini’’ belirtiyordu.

La Repubblica’nın haberinin ardından siyaset dünyası ve ülkedeki Yahudi cemaatinin temsilcilerinden tepkiler gelmeye başladı.

Roma Yahudi cemaati lideri Ruth Dureghello, “Hitler’i öven birinin bir sonraki parlamentoda yer alması ihtimali kabul edilemez” dedi.

Seçimlerde Pisano ile aynı bölgeden aday olan merkez-soldaki Demokratik Partili Peppe Provenzano da FdI partisinin neo-faşist köklerine atıfla ‘’derin kökler asla donmaz’’ yorumunu yaptı.

Seçim kampanyası boyunca faşizm tartışmalarının odağında olan İtalya’nın Kardeşleri, birkaç saat içinde Pisano’nun partideki görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Pisano’nun parti sembollerini kullanması da yasaklandı.

Calogero Pisano da disiplin işlemleri başlatılması üzerine istifasını sunduğunu söyledi.

Ö﻿zür diledi

Sosyal medyada bir açıklama yayımlayan Pisano, ‘’Yıllar önce çok yanlış şeyler yazdım. Yanlışlıkla paylaştığım şeylerden utandığım için kişisel Facebook profilimi silmiştim. Repubblica'nın bugün bunları nasıl bulduğunu bilmiyorum ama bu ifadeleri açık bir şekilde kınayan ilk kişi benim. Yıllar sonra yakışıksız bulduğum bu gönderilerden rahatsız olan herkesten özür dilerim’’ dedi.

İtalya’nın Kardeşleri, siyasete neo-faşist İtalyan Sosyal Hareketi’nin (MSI) gençlik kollarında başlayan Giorgia Meloni tarafından kurulmuş bir parti.

Partinin logosu ve merkez binasıyla neo-faşist hareketlere referans verdiği eleştirileri seçim kampanyası boyunca gündemden düşmedi.

İtalya’nın Kardeşleri’nin bazı üye ve yerel yöneticilerinin faşist selamı verirken görüntülenmesi de zaman zaman haberlere konu oluyor.

Giorgia Meloni ise kazanması beklenen seçimler öncesinde partinin imajını yumuşatmaya ve ‘’ben bir canavar değilim’’ mesajı vermeye çalıştı.

Meloni, özellikle uluslararası çevrelerdeki endişeleri gidermek için 3 dilde video çekerek yabancı basın mensuplarına yolladı. Bu videoda ‘’İtalya sağı faşizmi onlarca yıl önce tarihe gömdü’’ dedi.