Tayvan Cumhurbaşkanı ABD’de Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüştü, Çin Tayvan açıklarına uçak gemisi gönderdi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen (solda) ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy

6 Nisan 2023, 07:55 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüştü. Görüşmeye tepki gösteren Çin, askeri tatbikat başlattı ve Tayvan açıklarına uçak gemisi gönderdi.

Tsai Ing-wen, Çarşamba günü California’da McCarthy’nin yanı sıra diğer Cumhuriyetçi ve Demokrat bazı Kongre üyeleri ile de görüştü.

Tsai'nin temasları, ABD-Çin ilişkilerinin de gergin olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Çin, Tayvan’ı "yeniden kendi topraklarının parçası olacak ayrılıkçı bir bölge" olarak görüyor.

Tayvan ise kendisini, "anayasası ve demokratik yollardan seçilmiş liderleriyle bağımsız bir ülke olarak" tanımlıyor.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Çin’in uçak gemisi Shandong'un Tayvan'ın doğusunda 200 deniz mili (370 km) açıkta tespit edildiğini açıkladı.

Chiu Kuo-cheng, “Bu bir tatbikat ancak zamanlaması oldukça hassas ve ne olduğunu halen anlamaya çalışıyoruz.”

Tayvanlı bakan, Tayvan savaş gemileri tarafından 5-6 mil uzaktan izlenen Shandong'dan henüz herhangi bir uçağın havalanmadığını söyledi. ABD uçak gemisi USS Nimitz’in, Tayvan'ın doğusunda yaklaşık 400 mil uzakta olduğunu da ekledi.

Çin, uçak gemilerini daha önce de Tayvan açıklarına yollamıştı.

Shandong, geçen yıl Mart ayında da Tayvan Boğazı’na gönderilmişti.

Çin Savunma Bakanlığı, Kevin McCarthy'nin Tsai Ing-wen ile görüşmesini kınadı ancak herhangi bir eylem tehdidinde bulunmadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu misyon ve görevlerine bağlıdır. Her zaman üst düzeuy alarm konumundadır. Ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunur. Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarı yine kararlılıkla muhafaza eder" denildi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022’deki Tayvan ziyaretini de "son derece tehlikeli" olarak nitelendirerek kınamıştı.