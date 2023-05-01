Fransa'da 1 Mayıs kutlamalarında polis biber gazı kullandı

Kaynak, Reuters

1 Mayıs 2023, 20:18 +03 Güncelleme bir saat önce

Fransa’nın başkenti Paris’te 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için bir araya gelen yüz binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından onaylanan emeklilik yasasını protesto etti.

Gösteriler, bir süre sonra yer yer protestocular ile polisler arasında çatışmaya döndü.

Polis, yasanın geri çekilmesini talep eden göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Reuters kimi göstericilerin molotof kokteyli ve meşale kullandığını aktardı.

Göstericiler tazyikli su da kullanan polisi yuhaladı.

Emeklilik yasası, ülkenin diğer şehirlerinde de 1 Mayıs kutlamalarında protesto edildi.

Macron yönetimi ise emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak reformların sistemin derin bir borca sürüklenmesini önlemek için gerekli olduğunu savunuyor.

Ülkede yasa tasarısının kamuoyuyla paylaşılmasından bu yana aylardır protestolar düzenleniyor.

Ancak buna rağmen Macron hükümeti, sert protestolara neden olan tartışmalı emeklilik yasasına karşı muhalefetin meclise getirdiği güven oylamasını az bir farkla kazandı.

Parlamentoda sol partilerin girişimiyle yapılan ilk güven oylamasının başarısız olması sonrası, bu partilerin vekilleri “Sokakta görüşürüz” yazılı dövizler açmıştı.

Muhalefet yasanın Eylül ayında devreye girmesini bekliyor.

Bugünkü gösterilerde AFP haber ajansına konuşan 37 yaşındaki akademisyen Celine Bertoni, “Yasa çıkarıldı ama kabul edilmedi. Hala geri çekileceğine dair umutlarım var” dedi.