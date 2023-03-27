Twitter’ın çalışmasını sağlayan kodun bir kısmı internete sızdırıldı

Kaynak, Reuters

27 Mart 2023, 08:28 +03 Güncelleme bir saat önce

Twitter’ın online olarak çalışmasını sağlayan kodun bir kısmının internete sızdırıldığı ortaya çıktı.

Reuters’ın haberine göre California eyaletinde bir yerel mahkemeye şirket tarafından sunulan belgelerde Twitter’ın çalışmasını sağlayan kodun bir kısmının Github’da yayınlandığı belirtildi.

Github, Microsoft’un sahibi olduğu bir kod ve yazılım paylaşma platformu.

Yine mahkemeye sunulan belgelere göre Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter, kodu sızdıran kişinin kim olduğunun bilgisinin açıklanmasını talep ediyor.

Mahkemeye sunulan dosyada kodu sızdıran kişinin rumuzunun “ifade özgürlüğü sevdalısı” anlamına gelen 'FreeSpeechEnthusiast' olduğu ifade edildi.

Github, Cuma günü Twitter’ın talebi üzerine kodu platformdan kaldırdığını açıkladı.

24 Mart’ta mahkemeye yapılan başvuru ile ilgili Twitter bir açıklama yapmadı.