İngiltere’de Liz Truss döneminde neler değişebilir, erken seçim gündeme gelebilir mi?

38 dakika önce

Oldukça karmaşık

Liz Truss, Brexit'in her haneye yıllık 4 bin 300 sterlinlik maliyet çıkaracağını savunuyordu

Vergi indirimi ve reform

Henüz yeni hükümet programı açıklanmadı ama, Truss’un patikalarını şekillendiren, enerji sektörüne yakınlığı ile bilinen, Institute of Economic Affaires, The Adam Smith Institute, Center for Policy Studies gibi aşırı sağcı düşünce kuruluşlarının gündemine bakınca “reform” kavramının bu karlılık kaygısıyla ilgili olduğunu düşünebiliriz: