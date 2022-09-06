Hollanda tramvay saldırısı faili Gökmen Tanış’ı vatandaşlıktan attı
Yusuf Özkan
BBC Türkçe Lahey
Hollanda, 2018 yılında Utrecht kentindeki bir tramvayda gerçekleştiği saldırıda 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış'ı vatandaşlıktan çıkardı.
Karar, Hollanda Senatosu’nun Şubat ayında kabul ettiği, ulusal güvenlik gerekçesiyle vatandaşlığın iptal edilmesini öngören yasa uyarınca alındı.
Yozgat'ın Boğazlıyan kazası nüfusuna kayıtlı olan Gökmen Tanış, 18 Mart 2018'de Utrecht kentindeki bir tramvayda, Yeni Zelanda'da meydana gelen bir cami saldırısına misilleme amacıyla yolcuları taradı.
Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Gökmen Tanış, Utrecht Mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahkum edildi.
Cezaevinde gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle de cezalandırılan Tanış, ulusal güvenlik nedeniyle Hollanda vatandaşlığından atıldı.
Tanış, Hollanda Senatosu'nun geçen Şubat ayında onayladığı yasa kapsamında vatandaşlıktan çıkarıldı. Yeni yasa, Hollanda vatandaşlığını ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle adına iptal edilmesini kolaylaştırıyor.
Özellikle "terör eylemi" gerçekleştiren kişilerin Hollanda vatandaşlığından atılmasına olanak tanıyor.
Gökmen Tanış, Hollanda pasaportunu resmi makamlara teslim etmek zorunda. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Tanış, eğer affedilirse, istenmeyen bir yabancı olacak Hollanda'dan Türkiye'ye gönderilecek.
Bu karar, Hollanda makamları tarafından tramvay saldırısı kurbanlarının yakınları ve sağ kurtulanlara iletildi.
Hollanda, IŞİD saflarında savaşmak için Suriye'ye giden cihatçılara yönelşk aldığı önlemler kapsamında 2010 yılından bu yana devlet güvenliğine tehdit oluşturan çift pasaportlu kişilerin vatandaşlığını iptal edebiliyor.
Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 20'den fazla kişi, "terör örgütü" üyeliği gerekçesiyle vatandaşlıktan atıldı.