Almanya'yı 2-1 yenen İngiltere Avrupa Şampiyonu oldu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Chloe Kelly'nin gol sevinci

7 dakika önce

Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyanası final maçında İngiltere Almanya’yı 2-1 ile geçerek ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Karşılaşma Londra’daki Wembley Stadyumu’nda dolu tribünler önünde oynandı. 87 bin 192 kişinin izlediği maçın, taraftar sayısı anlamında bir Avrupa Şampiyonası’nda rekor olduğu açıklandı.

İlk gol 62’nci dakikada Ella Toone’dan geldi.

Dakikalar sonra Almanya’nın bir vuruşu kale direğinden döndü.

78’nci dakikada Almanya Lina Magull ile beraberliği sağladı. Karşılaşma bu golle uzatmaya gitti.

İngiltere uzatmanın ikinci yarısında bitime 10 dakika kala Chloe Kelly ile öne geçti.

Karşılaşma bu golle sonlandı.

Almanya kadınlar futbolunda bu turnuvada ilk kez final kaybetti.

Yaklaşık bir sene önce İngiltere Erkek Milli Takımı İtalya’ya aynı statta penaltılarla yenilmişti.

İngiltere kadın futbol milli takımı daha önce 1984 yılında İsveç’e, 2009’da da Almanya’ya Avrupa Şampiyonası finalinde kaybetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Prens William da karşılaşmayı izledi.

Birçok futbol yorumcuna göre uluslarası arenada İngiltere’nin en büyük rakibi olan Almanya’ya karşı Ada’nın şansı yaver gitmiyordu.