Fenerbahçe Austria Wien'i 2-0 yendi, tur için büyük avantaj sağladı

Kaynak, Getty Images

17 dakika önce

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'da Austria Wien'i King ve Serdar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Rövanş maçı 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Turu geçecek takım, kupada gruplarda mücadele edecek 32 takımdan biri olacak.

Sarı-Lacivertliler Viyana'daki karşılaşmaya son maçlarından farklı olarak 3-4-3 dizilişiyle çıktı (Altay; Lemos, Szalai, Peres; Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski; Rossi, Serdar, King). Yeni transfer Alioski ilk kez ilk 11'deydi.

Fenerbahçe, 8. dakikada kontra atakta Rossi'nin asisti ve King'in golüyle öne geçti. Bu, Norveçli futbolcunun kariyerinde Avrupa kupalarında attığı ilk goldü.

İlk yarıda Fenerbahçe İsmail ve Serdar, Austria Wien ise Hoskovic ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Devrenin son dakikalarında Austria Wien'in kale arkası tribününden atılan davul tokmağı kaleci Altay'a isabet etti. Yerde kalan Altay'ın tedavisi için sağlık görevlileri sahaya girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise tempo ilk devreden de düşüktü. 59. dakikada, sakatlanan King'in yerine Lincoln, Crespo'nun yerine de Zajc oyuna girdi. 75. dakikada ise bu kez sakatlanan Lemos yerini Gustavo Enrique'ye bıraktı. Fenerbahçe son oyuncu değişikliklerini 79. dakikada İsmail'in yerine Arao'yu, Alioski'nin yerine de Novak'ı alarak yaptı.

Austria Wien'de Galvao 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe 89. dakikada yine Rossi'nin hazırladığı pozisyonda Serdar'ın golüyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve tur için büyük avantaj sağladı.

Kaynak, Getty Images

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden bir diğer takım Sivasspor ise play-off turu ilk maçında İsveç'te Malmö'ye 3-1 yenildi. Fenerbahçe gibi Sivasspor da, Perşembe günü sahasında oynayacağı maçta tur atlarsa gruplara kalacak. Aksi takdirde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ise İstanbul'da oynanan play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'le 1-1 berabere kaldı. 54. dakikada Mounir'in golüyle öne geçen Başakşehir, 88. dakikada Almeida'nın golüne engel olamadı. Başakşehir Perşembe günü oynanacak maçta tur atlarsa kupada gruplarda mücadele edecek 32 takım arasına girecek.