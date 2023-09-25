Belçikalı çiftin Antalya’da akvaryum için topladığı taşlar tarihi eser çıktı

Kaynak, Getty Images

25 Eylül 2023, 21:04 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

Belçikalı Kim ve Warre’nin çiftinin tatil için gittikleri Antalya’da akvaryumları için topladıkları 3 adet taşın, tarihi değeri olduğu belirlendi.

Tarihi eser kaçakçılığı suçlaması ile hakim karşısına çıkacak olan çiftin 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 18 bin liraya kadar para cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

Belçika hükümeti ve arkeologlar, Türkiye’ye giden vatandaşlarını, kesinlikle taş toplamamaları konusunda uyarıyor.

Belçika’nın Anvers kentinden Antalya’ya tatile giden Kim ve Warre adlı çift, geçen hafta ülkelerine dönmek için havaalanına gittiklerinde, güvenlik kontrol sırasında bavullarında 3 adet taş bulunmuştu.

Havaalanı polis tarafından gözaltına alınan çift, yurtdışına çıkış yasağı ve her hafta karakola giderek imza verme koşuluyla serbest bırakıldı.

Her gittikleri tatilde, anı için evdeki akvaryuma koymak amacıyla taş topladıklarını söyleyen Warre, günübirlik Manavgat gezisinde topladıkları taşları şöyle tarif etti:

“Biri el büyüklüğünde ve kum rengindeydi. Üzerine birisi bir çiçek deseni oymuştu. Diğer ikisi üçgen şeklindeydi, kumsalda düzinelercesini bulabileceğiniz türden. Kesinlikle bir tapınağın sütunu falan değildi.“

Belçikalı çiftin, evlerindeki akvaryuma koymak için Manavgat’taki boş bir araziden topladıkları 3 adet taş parçası da, incelenmek üzere Antalya Müzesi’ne gönderildi.

Belçika medyasına göre, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemede, Anversli çiftin topladığı taşların tarihi değere sahip olduğu belirlendi.

Uzmanların raporunda, taşlardan birinin "üzerinde iki stilize rozet bulunan mimari bir dekorasyon parçası” diğer ikisinin de bir mermer yer döşemesinin parçaları olduğu belirtildi.

Arkeoloji uzmanlarının raporunun ardından Belçikalı çift Antakya’da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Bu sürecin 2 ayı bulabileceği belirtiliyor. Anversli çift, 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis ve 18 bin liraya kadar para cezası istemiyle yargılanacak.

Daha önce benzer bir durum nedeniyle Türkiye’de yargılanan Belçikalı turistler , ertelenmiş hapis ya da para cezasına çarptırılmıştı.

Yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle Antalya’da bir daire kiralayan Belçikalı çiftin Anvers’teki komşuları tarafından bir yardım kampanyası başlatıldı.

Komşuları, 15 Ekim’e kadar devam edecek kampanya çerçevesinde toplanacak paranın, Kim ve Warre çiftinin Antalya’daki barınma ve avukat masrafını karşılamak için kullanılacağını söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye tatile giden vatandaşları için yayınladığı seyahat tavsiyesinde, kültürel ya da tarihi değeri olmasa bile antika, mineral veya taş gibi buluntu nesneleri almamaları uyarısında bulundu.

Bakanlığın tavsiyesinde, arkeolojik bir alandan ne kadar küçük olursa olsun bir nesne almanın Türk Ceza Kanunu'na göre suç sayıldığı vurgulanarak, bunun tarihi eser kaçakçılığı ile eş tutulduğu belirtildi.

Bakanlık, tarih eser kaçakçılığının da 10 yıldan 20 yıla kadar hapis ve ağır para cezası ile cezalandırıldığını kaydetti.

‘Bulduğunuz her şey Türkiye’nin malıdır’

Brüksel Özgür Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Burdur Sagalassos'taki kazılarının koordinatörü Prof. Dr. Ralf Vandam da, Türkiye’nin tarihi eserler konusunda hassas olduğuna dikkati çekti.

Vandam, kamu yayıncısı VRT’ye yaptığı açıklamada sadece Türkiye değil, bütün ülkelerin tarihi eserler konusunda hassas olduğunun altını çizerek şunları söyledi.

“"Türkiye'de arkeolojik değeri olan bir şey bulma ihtimaliniz çok yüksek. Orada bulduğunuz her şey prensipte Türk hükümetinin malıdır. Bizim ülkemizde de durum farklı değil.

Bu katı mevzuat sadece Türkiye'de geçerli değil, Akdeniz ülkelerinin geri kalanı için de geçerli. Bu bölgedeki ülkeler çok zengin bir arkeolojik mirasa sahip. Bu nedenle miraslarını korumaya yönelik katı düzenlemeler var. Bu da gerçekten gerekli.”