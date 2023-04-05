Ramazan ayında cilt bakımınıza nasıl dikkat edebilirsiniz?

Kaynak, DR MUNEEB SHAH Fotoğraf altı yazısı, Dr Muneeb Shah, TikTok'ta Derm Doctor kullanıcı adıyla tavsiyeler veriyor

bir saat önce

Ramazan ayında oruçlu geçen uzun saatler, sıvı eksikliği, uyku bölünmesi gibi etmenlerle de birleşerek kişilerin cilt sağlığına da etki edebiliyor.

TikTok’ta ünlenen dermatolog Dr Muneeb Shah da Ramazan’a özel cilt önerileri ile önemli bir takipçi sayısına ulaştı.

Platformda 17 milyon takipçisi olan Shah, Ramazan ayının oruç tutan bir kişinin cildine olumlu etkisi olabileceğini söylüyor.

Shah, bazı çalışmaların, örneğin sedef hastalığı gibi deri rahatsızlıklarının oruç tutanlar arasında azalabildiğini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Peki Doktor Shah Ramazan ayıyla ilgili hangi önerilerde bulunuyor?

Bolca ama bolca sıvı alın!

Oruç saatleri arasında, sıvının tüketilmemesi nedeniyle cilt nemini kolayca kaybedebiliyor. Kendisi de oruç tutan Doktor Shah, daha fazla sıvı içeren ürünlerin tüketilmesini tavsiye ediyor.

“Günde beş kez namaz kılmak ve ardından yüzü yıkamak bazı insanlar için cilt kuruluğuna yol açabilir” diyen Shah, sonrasında nemlendirici kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.

Shah, “Bu çok önemli yoksa deri yüzeyi tahriş olabilir” diyor.

Dengeli bir beslenme

Doktor Shah’a göre, Ramazan ayında bazı insanların ciltlerinde, değişen diyete göre sorunlar artabiliyor.

Dermatolog, sahur ve iftarda, sınırlı bir aralıkta ağır besinler tüketilmesinin olumsuz etkileri olabileceğini, daha besleyici nitelikli gıda gruplarına yönelinmesini öneriyor.

Doktor Shah, insanların sevdikleri gıdaları dengeli bir şekilde tüketmesini tavsiye ediyor:

“Kızartılmış yemeklerle sivilce arasında bir bağlantı olmasa da her şeyin fazlasının cilde zararı olabilir.

“Ben de oruç açarken kızarmış gıdalar yiyorum ve bir değişiklik görmüyorum, fakat bu durum başka insanlar için aynı olmayabilir.”

Yemeği basit tutun

Ramazan ayı süresince, uyku ritmi de ciddi şekilde değişebiliyor.

Doktor Shah bu süreçte oruç saatleri arasında deri sağlığı ürünlerinin kullanılabileceğini söylüyor devam ediyor; “Klasik nemlendiriciler ve güneş kremlerinin kullanılabileceğini düşünüyorum.”

Shah, basit üç aşamalı rutinini, temizleme, nemlendirme ve güneş kremi kullanımı olarak açıklıyor.

Gece ise, A vitamini içeren retinol gibi cilt ürünlerinin kullanılması öneriliyor.

Kaynak, Farah Ferrero Fotoğraf altı yazısı, Farah Ferrero

Doktor Shah gibi Farah Ferrero da sosyal medya hesabını, takipçilerine Ramazan ayı özelinde tavsiyeler vererek kullanıyor.

İngiltere’nin Leicester kentinde yaşayan 29 yaşındaki kadın, sosyal medya platformlarında Ramazan ayında kullanılabilecek cilt ürünleri konusunda çok sayıda yanlış bilgi olduğunu söylüyor.

Ferrero “Bazı kişiler içinde alkol olduğu gerekçesiyle bu ürünleri Ramazan ayında kullanmaktan kaçınıyor” diyor.

Ferrero’ya göre, cilt için kullanılan tonikler alkol içermelerine karşın, deri üzerinden kullanılabilir. Ferrero, sarhoş edici bir niteliği olmadığı için bu kullanımda bir sıkıntı görmediğini savunuyor.

Farah, Ramazan ayında cilt temizliğinin ‘katlanmasını’ tavsiye ediyor: