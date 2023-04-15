Türkiye'nin uzaya fırlattığı gözetleme uydusu İMECE hakkında neler biliniyor?

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55 dakika önce

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle 09.48'de ABD'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

TÜBİTAK’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İMECE uydusu sayesinde Türkiye kendi elektro-optik kamerası ile metrealtı çözünürlüklü görüntüler elde edebilecek.

Daha önce fırlatma operasyonu hava şartları nedeniyle 3 kez ertelenmişti.

İMECE uydusunun fırlatılması sırasında TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün yer takip istasyonunda düzenelenen programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı.

İMECE, Türkiye saatiyle 09.48'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre İMECE ile yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatıldı.

İMECE Uydu Projesi, 2017 yılında başladı.

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak

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İMECE, 21 Şubat'ta ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne uğurlandı.

İMECE için Nurus firması tarafından nem ve titreşim gibi her türlü riske karşı koruyucu ve yerli olarak üretilen temiz oda özelliğine sahip bir kabin geliştirildi. AA’nın haberine göre, bu kabin sayesinde uydu, Esenboğa Havalimanı'ndan fırlatmanın gerçekleştirileceği Vandenberg'e güvenli bir yolculuk yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK 1007 programı ile desteklenen, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje kapsamında geliştirilen İMECE, yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak.

TÜBİTAK’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İMECE uydusu sayesinde Türkiye kendi elektro-optik kamerası ile metrealtı çözünürlüklü görüntüler elde edebilecek.

İMECE, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak.

Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.

Böylece İMECE’nin Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltması hedefleniyor.

Uydunun tasarım görev ömrü 5 yıl olarak planlandı.

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İMECE'nin boyutları 2 metre x 3,1 metre ölçüsünde.

İMECE, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilirken, çektiği görüntüleri 320 megabayt/saniye brüt veri hızıyla yer istasyonuna indirebiliyor.

Elektro-optik kamera dışında, elektrikli itki sistemi, güneş algılayıcı, yıldız izler, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, X bant haberleşme ekipmanı ve anteni, S bant haberleşme ekipmanları ve antenleri, güç düzenleme ve dağıtım ekipmanları, uçuş bilgisayarı, uçuş yazılımları, yer istasyonu anteni, yer istasyonu yazılımları İMECE projesi kapsamında yerli olarak geliştirildi.