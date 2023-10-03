Abercrombie’nin eski CEO’su Mike Jeffries, özel seks partilerinde erkeklerin istismar edilmesiyle suçlanıyor

Kaynak, AP/GETTY Fotoğraf altı yazısı, Abercrombie & Fitch’in eski CEO’su Mike Jeffries

Yazan, Rianna Croxford

Unvan, BBC News ve BBC Panorama

35 dakika önce

Amerikan giyim şirketi Abercrombie & Fitch’in eski CEO’su Mike Jeffries ve partneri Matthew Smith, dünyanın farklı kentlerinde düzenledikleri özel seks partilerinde erkekleri para karşılığı istismar ettikleri suçlamalarıyla karşı karşıya.

BBC araştırması, söz konusu seks etkinliklerinde çalıştırılacak kişilerin bulunmasında bir aracı kullanıldığını ortaya çıkardı.

BBC’ye konuşan sekiz erkek bu etkinliklere katıldıklarını anlatırken, aralarından bazıları istismar edildiklerini belirtti.

Jeffries ve Smith iddialarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ancak ikilinin aracılığını yapan kişi, herhangi bir hata yapıldığını reddetmekle birlikte, bu etkinliklerde çalışan kişilerin “ne olup bittiğinin farkında” olduğunu söyledi.

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İddiaların yer aldığı belgeleri ve BBC’nin açığa çıkarttığı tanıklıkları bağımsız şekilde inceleyen ABD’li iki eski savcı, “seks ticareti” suçlaması işlenip işlenmediğinin belirlenmesi için soruşturma başlatılması çağrısını yaptı.

ABD yasalarında, seks ticareti suçlaması, yetişkin bir bireyin başka bir ülke ya da eyalete götürülerek zorla, tehditle ya da dolandırıcılık yoluyla para karşılığı seks yaptırılmasını içeriyor.

Jeffries’in yükseliş hikayesi

Mike Jeffries, Abercrombie & Fitch (A&F) markasını 1990’lardan başlayarak yirmi yılı aşkın bir sürede milyar dolarlık bir şirket haline getirdi. Şirketin büyüme serüveninde, cinselliğin ön plana çıktığı provokatif reklamlar ve mağazalarda üstsüz erkek modellerin çalıştırılması önemli rol oynadı.

ABD’nin en çok kazanan CEO’larından birisi olarak zamanında sık sık gündeme gelen Jeffries, çalışanlara yönelik ayrımcılık yaptığı suçlamalarının odağındaydı. Harcamalarıyla ilgili eleştirilere maruz kaldı. Partneri Matthew Smith’in de şirket üzerinde gayriresmi bir etki sahibi olduğu konusunda şikayetler dile getirildi.

2014’te düşen satışlar sonrası Jeffries, 25 milyon dolarlık emeklilik ödeneğini yanına alarak görevi bıraktı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Matthew Smith and Mike Jeffries

Özel mekanlarda ‘özel’ partiler

BBC araştırması, eski Abercrombie CEO’su Jeffries’in genç erkekleri seks partilerinde istismar ettiği suçlamalarını açığa çıkardı. Bu partiler, New York’ta kendisine ait konutlarda ve Londra, Paris, Venedik ve Marakeş kentlerindeki lüks otellerde düzenlendi.

Kaynak, BBC/Getty Images/Wikimedia Commons Fotoğraf altı yazısı, Seks partileri yapıldığı iddia edilen bazı mekanlar: Jeffries'in konutu, Marakeş'teki La Mamounia, Londra'daki Claridge's ve Fransa'da Hotel du Cap-Eden-Roc.

İki yıl süren araştırmada BBC, bu etkinliklere katılan ya da bunların organizasyonunda çalışan 12 erkekle konuştu. 2009-2015 tarihleri arasındaki bu partilerde Jeffries ve partneri Smith ev sahibi rolündeydi.

Bu partilere katılan sekiz kişi, bir aracı tarafından buralarda çalıştırılmak üzere bulunduklarını söyledi. BBC, yapılan tariflerden bu kişinin James Jacobson olduğunu belirledi.

Fotoğraf altı yazısı, Tanıkların ifadeleri, aracılık yapan kişinin James Jacobson olduğunu ortaya çıkardı.

BBC bu tanıklıkları teyit etmek için kapsamlı bir araştırma yaptı ve bunlar arasında önemli benzerlikler saptadı.

E-posta’lar, uçak biletleri ve detaylı yolculuk planları dahil birçok belge elde edildi. Konutlardaki eski çalışanlar dahil birçok başka kaynakla da görüşmeler yapıldı.

Modellere ne vadedildi?

BBC’ye konuşan erkeklerin yarısı, bu partiler ve buralardaki işleri hakkında yanıltıldıklarını, etkinliklerin kapsamında seksin olduğunun kendilerine söylenmediğini anlattı. Diğerleri ise etkinliklerin cinsel içerikli olabileceğini anladıklarını, ancak kendilerinden beklenenler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Tüm çalışanlar para karşılığı tutuldu.

Çalıştırılan kişilerden bazıları, kendilerini bulan aracıların “Abercrombie için modellik yapma fırsatını” gündeme getirdiğini söyledi. Bu erkek modellerden birisi hariç tamamı, yaşadıklarının kendilerine zarar verdiğini söyledi.

İstismar iddialarının kaynaklarından birisi, David Bradberry. 2010 yılında James Jacobson ile tanıştırıldığında 23 yaşında olan Bradberry, Jacobson’un kendisine, A&F’nin resmi fotoğrafçısı olan Bruce Weber’in genç modelin fotoğraflarını çekebileceğini söylediğini aktarıyor.

Bradberry, “Jim eğer onunla oral seks yapmazsam, Abercrombie & Fitch ile ya da Mike Jeffries ile tanışamayacağımı açık şekilde söyledi” diyor.

“Sarsılmıştım. Şöhret satıyor gibiydi ve bedeli boyun eğmekti” diyen Bradberry, “Herkesin işe böyle böyle başladığı” konusunda kendisinin inandırıldığını anlatıyor. O gün harcadığı zaman karşılığında Jacobson’un kendisine 500 dolar verdiğini de ekliyor.

Bradberry daha sonra Jeffries’in New York’taki konutunda bir gündüz etkinliğine gitmeyi kabul etti. Jeffries’in “güçlü bir adam” olduğunu anladığını ve kariyerine yardımcı olabileceğini düşündü. Etkinlik öncesinde James Jacobson, şirkete ait hediye çekleriyle genç modelin yeni giysiler almasını önerdi.

Konutta Bradberry, şirketin başını çeken Jeffries ve partneri Smith ile kariyeri hakkında konuştu.

Ardından Jeffries ona uyuşturucu haplar teklif etti ve ardından onunla ilişkiye girdi.

Bu etkinliklere katılan kişilerin BBC’ye anlattıklarına göre, Jeffries ve Smith dört erkek ile ilişkiye giriyor ya da bu kişilerin birbirleriyle ilişkiye girmesi talimatını veriyordu. Ardından, etkinlik personeli, katılan modellere içlerinde binlerce dolar nakit paranın olduğu zarflar veriyordu.

Bradberry, “gizemli mekanlarda” yapılan etkinliklerde A&F üniformalı çalışanlar eşliğinde orada olmanın, “hayır demeyi zorlaştırdığını” anlatıyor.

Gizlilik sözleşmesi imzalatıldı

BBC araştırmasına göre bu etkinliklerin organizasyonunda belirli adımlar izleniyordu:

Etkinliklerde çalışacak erkek modelleri bulan kişiler her kişi için Jacobson'dan 500-1000 dolar arasında para alıyordu.

Jacobson bu kişiler tarafından "aracı" ya da "kast ajansı" olarak tanıtılıyordu. BBC'ye anlatılana göre, Jacobson bu kişilerin fotoğraflarını Jeffries ve Smith'e gönderiyordu.

Çoğu tanık, Jacobson'un Jeffries ve Smith ile görüştürmeden önce bu modelleri kendisiyle oral seks yapmaya zorladığını ve bu şekilde "prova" yapıldığını anlattı.

Tanıkların hepsi, kendilerine gizlilik anlaşması imzalatıldığını söyledi. Bunu okumaya çok az vakitleri olduğunu, bir örneğini kendilerinde bulundurmalarına izin verilmediğini, ancak yaşananları anlatırlarsa dava açılabileceğini fark ettiklerini söylediler.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Abercrombie'nin yükselişinde, üstsüz erkek modellerle oluşturduğu imaj etkili oldu.

Jeffries'in evinde çalışanlar, bu etkinliklerin her hafta sonu düzenli olarak yapıldığını anlatıyor. Bazıları, birkaç yıl boyunca her Cumartesi konuttan gönderildiklerini, bu nedenle "tuhaf şeylerin gerçekleştiğini" anladıklarını aktarıyor.

BBC'ye anlatılan en büyük etkinlik, Marakeş kentinde 2011 yılında, beş yıldızlı bir otelin içerisindeki özel bir villada gerçekleşti.

Jeffries ve Smith'in buraya arkadaşlarını da davet ettiği anlaşılıyor.

Gerçek ismini değiştirdiğimiz Alex isimli model, bu etkinlik için dansçı olarak tutulduğunu anlatıyor.

20'li yaşlarındaki Alex heteroseksüel bir erkek olarak gittiği etkinlik için önce Jacobson ile "prova yaptıklarını" söylüyor. Jacobson'un dansını beğendiğini ancak "oral seks yaparak işi tamamlamayı" teklif ettiğini anlatıyor:

"Borcum vardı, aileme destek olmak istiyordum, söylediğini yaptım ve iğrendim."

Alex en zor kısmın geride kaldığını düşünerek birkaç hafta sonra Fas'a uçtu. Ancak dans sırasında Jeffries, kendisini öpmek istedi. Alex, "Çok rahatsız oldum ama onu reddetmemeye çalışıyordum" diyor.

Ardından sahne arkasında bir odaya gitti ve uyuyakaldı. Burada uyandığında Alex, kendisi üzerinde bir prezervatifin kullanıldığını fark etti. Uyuyakalmadan önce kendisine içirilen şampanyaya ilaç atıldığından şüphelendi:

"Olanları yan yana koyduğumda, bana uyuşturucu verilerek tecavüze uğramış olmam çok yüksek ihtimal. Ne olduğunu hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğim" diyor.

Alex ve Bradberry dahil modellerden bazıları, bu etkinliklerden sonra Jacobson tarafından, "modellik olanakları" konusunda ikna edildiklerini anlatıyor.