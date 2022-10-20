İ﻿ngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İ﻿ngiltere Başbakanı Liz Truss

20 Ekim 2022, 15:35 +03 Güncelleme 6 dakika önce

İ﻿ngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti. Truss istifa kararını Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

L﻿iz Truss 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiş, 6 Eylül'de de başbakan olarak atanmıştı. Sadece 45 gün görev yapan Truss böylece İngiltere'nin tarihinde en kısa süre görevde kalan başbakan oldu.

Truss istifa açıklamasında parti liderliğini belirleme konusundaki yetkili kurul olan 1922 Komisyonu'nun yeni liderin gelecek hafta belirlenmesine karar verdiğini, o zamana dek görevi sürdüreceğini söyledi.

Truss dün Parlamento'da kendisine yönelik eleştirileri yanıtlarken, "mücadeleden kaçan biri olmadığını, savaşacağını" söylemişti.

BBC Politika Muhabiri Nick Eardley, son gelişmeleri, "Bu, benzeri görülmemiş bir durum. İlk kez bir başbakan bu kadar kısa süre görevde kaldı ve İngiltere siyasetinde böyle bir kriz daha önce hiç yaşanmadı" diyerek yorumladı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Liz Truss'ın istifasını açıklaması ardından, erken genel seçim çağrısında bulundu.

B﻿ugüne nasıl gelindi?

İngiltere'de Liz Truss'a yönelik tepkiler, 23 Eylül'de günü Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in, Truss'ın vadettiği vergi kesintilerini detaylandırdığı mini bütçesini açıklamasıyla başladı.

A﻿çıklamayla piyasalar sarsıldı, sterlin değer kaybetti, giderek artan sayıda Muhafazakar Parti milletvekili Truss'a istifa çağrısı yaptı.

T﻿russ Cuma günü Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirdi. Hunt paketin bütün ana maddelerinden geri adım attı.

D﻿ün de İçişleri Bakanı Suella Braverman, hassas bir elektronik postayı özel hesabından paylaşarak kuralları çiğnediğini kabul ederek istifa etti. Ancak Braverman istifa mektubunda hata yapanın istifa etmesi gerektiğini söyleyerek doğrudan Truss'ı hedef aldı.

Son olarak dün Parlamento'da yapılan bir oylama sırasında Muhafazakar Parti milletvekillerinin grup başkanvekilleri tarafından itilip kakıldığı bildirildi.

Grup başkan ve başkanvekillerinin istifa ettiği haberleri daha sonra Başbakanlık tarafından yalanlandı.