Batı Şeria'da İsrail baskını sırasında bir Filistinli başının arkasından vuruldu: Olayla ilgili neler biliniyor?

Jaghoub'un her gün yatağının başına gelen kardeşi Said şöyle diyor: "Dünya bizim için hiçbir şey yapmayacak. Biz her zaman uluslararası topluma sesleniyoruz ama ne yazık ki İsrail saldırıları artıyor."