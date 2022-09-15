Roger Federer tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, R﻿oger Federer

36 dakika önce

D﻿ünyanın en iyi tenisçilerinden sayılan ve 20 kez Grand Slam kazanan Roger Federer, tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Federer, bu ayın sonunda Londra'da yapılacak Laver Kupası'nın ardından üst düzey tenis sporculuğundan ayrılacağını söyledi.

41 yaşındaki İ﻿sviçreli tenisçi, çeşitli sakatlıklar ve ameliyatlar nedeniyle 2021 yılında yapılan Wimbledon turnuvasından bu yana yarışmalara katılamadı.

Federer, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"﻿Vücudumun bana mesajı çok açık. 24 yıllık kariyerimde 1.500'den fazla maçta oynadım. Profesyonel kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğini anlamalıyım."

F﻿ederer sözlerine şu şekilde devam etti:

"﻿Tenise de şunu söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum ve hiçbir zaman bırakmayacağım."

Son üç yıldır diz sakatlığı ile mücadele eden Federer geçtiğimiz aylarda üçüncü defa diz ameliyatı geçirdi.

Ü﻿nlü tenisçi bu yüzden 2020'nin başından bu yana gerçekleşen 11 Grand Slam turnuvasıdan yalnızca üçüne katılabildi.

Geçen yaz yapılan Wimbledon turnuvasında Hubert Hurkacz'a yenildikten sonra ise bir daha oynamadı.

F﻿ederer, 21 Grand Slam şampiyonluğu ile dünyada üçüncü sırada.

İspanyol Rafael Nadal'ın 22, Sırbistanlı Novak Djokovic'in ise 21 Grand Slam'i bulunuyor.

W﻿imbledon'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"﻿Roger, nereden başlasak? Senin hikayene şahit olmak ve her anlamda şampiyon olduğunu görmek çok büyük bir ayrıcalık. Sahalarımızda senin varlığını özleyeceğiz. Yarattığın tüm anılar ve insanlara verdiğin mutluluk için teşekkür ederiz."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Federer son Grand Slam'ini 2018 yılında Avustralya Açık turnuvasında kazandı.

F﻿ederer, profesyonel tenis kariyerine 1998 yılında henüz 16 yaşındayken başladı.

İ﻿lk Wimbledon turnuvasını 2003 yılında kazanan F﻿ederer, son Grand Slam'ini 2018 yılında Avustralya Açık turnuvasında kazandı.

Açıklarda galip olan ikinci en yaşlı erkek ünvanını aldı.

2﻿004 yılında dünya sıralamasında birinci olan Federer, 310 hafta boyunca bu konumunu korudu.