IŞİD, liderleri El Kureyşi’nin öldürüldüğünü ve yeni bir liderin seçildiğini duyurdu

21 dakika önce

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), liderleri Iraklı Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü ve yeni bir liderin seçildiğini duyurdu.

IŞİD’in sözcüsü Ebu Ömer el Muhacir, duyuruyu grubun Telegram hesabından yaptı.

IŞİD'in sözcüsü 10 dakikalık sesli mesajında, El Kureyşi'nin “Allah’ın düşmanları" olarak adlandırdığı kişilerle çatışmada öldürüldüğünü söyledi, ancak daha fazla detay vermedi.