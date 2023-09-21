ABD, 500 bin Venezuelalı sığınmacıya daha yasal statü veriyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Latin Amerika ülkelerinden gelen binlerce göçmenin barınma ihtiyacı, New York gibi büyük Amerikan kentlerini zorluyor

bir saat önce

Başkan Joe Biden yönetiminin açıkladığı yeni düzenlemeye göre, ABD'ye gelmiş ve iltica başvurusunda bulunmuş Venezuelılara çalışma izni verilecek.

Geçici Koruma Statüsü adı verilen ve 472 bin Venezuelalının hak kazandığı açıklanan yeni düzenleme 18 ay süreyle geçerli olacak.

Demokratlar bir süredir ülkeye yeni gelen göçmenlere verilen çalışma izninin kapsamının genişletilmesi için çağrı yapıyordu.

ABD'nin büyük şehirleri Venezuela'daki siyasi ve ekonomik çalkantılar nedeniyle sayıları iyice artan göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar.

31 Temmuz 2023 tarihinden önce ABD'ye ayak basan Venezuelalı sığınmacılar bu düzenlemenin geçerli olduğu birbuçuk yıl içerisinde sınır dışı edilmeyecek ve çalışma izni almak için başvurabilecek. İzin alabilirlerse, sığınma başvurularının karara bağlanmasını beklerken çalışabilecekler.

İlk defa 2021'de çıkarılan bir geçici statü düzenlemesiyle daha önce 243 bin Venezuelalıya zaten bu hak tanınmıştı. Şimdi bu düzenleme yarım milyona yakın insanı kapsayacak şekilde genişletilmiş oluyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas açıklamasında, ülkede "artan istikrarsızlık ve güvenli koşulların bulunmaması nedeniyle" Venezuelalılar için tanınan koruma statüsünün genişletilmesinin yerinde olduğunu söyledi.

Ancak 31 Temmuz tarihinden sonra ABD'ye ulaşan sığınmacılar için koruma statüsü geçerli olmayacak.

Belediyeler 'Bırakın Çalışsınlar' çağrısı yapıyordu

New York'un Demokrat Belediye Başkanı Eric Adams bir süredir Başkan Joe Biden'a, sığınmacılara çalışma izni verilmesi için çağrı yapıyordu.

Çoğu Venezuelalı onbinlerce göçmen ve sığınmacının 200 civarında pansiyon, barınak, çadır kent ve diğer tesislere yerleştirildiği New York'ta belediye bütçesi zorlanıyor.

Belediye Başkanı Adams federal hükümetin göçmenlerin ihtiyacı için yerel yönetime yeterince destek olmadığını da söylüyor.

"Yerel yönetimimiz ve kentte işbirliği yaptığımız kurumlar 'Bırakın Çalışsınlar' çağrılarının başını çekti. Başkan Biden'a, bizlerin sesini duyduğu ve şu andan itibaren yeni statüden yararlanacak, korumamız altındaki binlerce Venezuelalı sığınmacıya umut verecek bu önemli adımı attığı için teşekkür etmek isterim" dedi.

Bu arada ABD-Meksika sınırını kaçak olarak geçen göçmenlerin sayısında yeniden bir yükselme yaşandığı açıklandı.

Cumhuriyetçilerin yönetimde olduğu ABD eyaletleri, sınır politikalarını protesto etmek amacıyla, göçmenleri toplayıp Demokratların yönettiği eyaletlere bırakıyorlar. Bu yolla Başkan Biden'ı güney sınırlarından gelen mülteci ve göçmen sayısını azaltmaya zorladıklarını söylüyorlar.