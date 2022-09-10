3. Charles resmen Kral ilan edildiği seremonide annesi Kraliçe 2. Elizabeth’i örnek gösterdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 3. Charles'ın yanında eşi Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensi William da yer aldı

25 dakika önce

Kraliçe 2. Elizabeth’in Perşembe günü hayatını kaybettiği anda oğlu Charles Kral olarak anılmaya başladı. Cumartesi günü St James’s Sarayı’nda ise 3. Charles resmen Kral ilan edildi ve bu yapılan farklı seremonilerle duyuruldu.

İlk seremoni için İngiltere siyasetinin ve kamu hizmetinin kıdemli isimleri Buckingham Sarayı yakınındaki St James’s Sarayı’nda bir araya geldi.

İki farklı odada yapılan törenin ilk bölümünde, Kraliçe’nin ölümü resmen açıklandı ve 3. Charles Kral ilan edildi.

Aralarında 6 eski başbakanın da bulunduğu Katılım Konseyi, bu ilan sonrası “Tanrı Kralı korusun” diye bağırdı.

Ardından duyuru Başbakan Liz Truss, eşi Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensi William'ın da aralarında olduğu kişiler tarafından imzalandı.

"Ağır sorumlulukların bilincindeyim"

Seremoninin ilk bölümünün tamamlanması ardından konsey, Kral 3. Charles'ın konuşacağı Taht Odasına geçti.

3. Charles resmen Kral ilan edildiği seremoninin ilk bölümü ardından yaptığı konuşmaya annesi Kraliçe 2. Elizabeth'i anarak başladı.

Annesinin hizmete olan bağlılığını övdüğü konuşmada, hükümdarlığın sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi:

"Annemin hükümdarlığı, süresi ve adanmışlığı eşsizdi. Bugün yas tutarken, bu inançla dolu ömre de teşekkürlerimizi sunuyoruz"

3. Charles sözlerinin devamında "Bana kalan bu büyük mirasın ve hükümdarlıkla gelecek ağır sorumlulukların bilincindeyim" dedi.

Sonrasında Charles duyurusunu yaptığı taahhütü imzaladı.

Seremoninin bu bölümünün de sonlanması ile yeni hükümdarın ilanının gelenek olduğu üzere halka duyurulmasına geçildi.

Trompetçilerin başlattığı bu töreni, bir kez daha tekrarlanan ilan izledi.

Sonrasında İngiltere Ulusal Marşı, "Tanrı Kralı Korusun" sözleriyle söylendi.

Kral Muhafızları'nın yeni hükümdarı kutlama tezahüratı da buradaki törenin öne çıkan anlarından biri oldu.

Saray’da yapılan ilan seremonisi ilk kez televizyondan canlı yayınlandı.

Günün ikinci töreni ise Londra'nın ticari kalbi olan, İngiltere Merkez Bankası'nın karşısındaki Royal Exchange’de yapıldı.

3. Charles'ın resmen Kral olduğu duyurusu burada da okundu.

Londra'daki bu törene tarihe tanıklık etmek isteyen çok sayıda kişi de katıldı.

Aynı ilan Birleşik Krallık'taki diğer başkentlerde de Pazar günü okunacak.

Kaynak, Getty Images

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni günü resmi tatil ilan edildi

İngiltere Kralı 3. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninin yapılacağı günü resmi tatil günü ilan etti.

Bu karar, Charles’ın Kral olarak resmen ilan edildiği seremonide duyuruldu.

8 Eylül’de hayatını kaybeden 2. Elizabeth’in cenaze töreninin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Elizabeth, İskoçya’da Perşembe günü hayatını kaybetti.

2. Elizabeth’in cenaze töreninin iki hafta içinde Westminster Kilisesi’nde yapılması bekleniyor.

Ulusal yas da cenaze törenine kadar devam edecek.