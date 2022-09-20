U﻿krayna'da Rus işgali sırasında şiddet gören Sri Lankalılar kurtarıldı

20 Eylül 2022, 12:48 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Sofia Bettiza | BBC News, Harkov, Ukrayna

U﻿krayna'nın İzyum şehrini geri almasının ardından, Rus işgali sırasında şiddet olaylarının yaşandığına dair iddialar ortaya çıktı.

Aylarca işgal altındaki şehirde tutulan bir grup Sri Lankalı'nın hikayesi de bunlardan biri.

Rus güçlerinin Mayıs ayında esir aldığı yedi Sri Lankalı'dan Dilujan Paththinajakan, "Asla sağ çıkamayacağımızı düşünüyorduk" diyor.

G﻿rup, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kupiansk'taki evlerinden 120 km uzaklıktaki Harkov'a gitmek için yürüyerek yola çıkmıştı.

A﻿ncak ilk kontrol noktasında Rus askerleri tarafından alıkoyuldular. Gözleri ve elleri bağlandı. Rusya yakınlarındaki Vovchansk kasabasındaki bir fabrikaya götürüldüler.

Anlattıklarına göre bu, hapis tutuldukları ve zorunlu işçi olarak kullanılıp işkence gördükleri dört aylık kabusun başlangıcıydı.

U﻿YARI: BU HABERDEKİ BAZI İFADELERİ RAHATSIZ EDİCİ BULABİLİRSİNİZ.

S﻿ri Lankalılar Ukrayna'ya çalışmak ya da okumak için gelmişti.

A﻿ncak artıksadece hayatta kalmalarına yetecek kadar yemek yiyebildikleri, tuvaleti yalnızca günde bir kez iki dakikalığına kullanabildikleri birer mahkum haline gelmişlerdi.

B﻿azı günler, yine yalnızca iki dakikalığına duş alabiliyorlardı.

Ç﻿oğu 20'li yaşlarındaki erkekler tek bir odada tutuluyordu. 50 yaşındaki tek kadın Mary Edit Uthajkumar ise ayrı bir yerde kalıyordu.

Fotoğraf altı yazısı, Mary Edit Uthajkumar

Mary Edit Uthajkumar "﻿Bizi bir odaya kilitlediler. Duş almaya gittiğimizde bizi dövüyorlardı. Benim diğerleriyle görüşmeme bile izin vermediler. Üç ay boyunca içeride tutulduk" diyor.

Y﻿üzünde halihazırda Sri Lanka'dayken yaşanan araç patlamasının izi vardı.

Kalp rahatsızlığı vardı ancak hiçbir ilaç almasına izin verilmedi.

"﻿Yalnız olduğum için çok gergindim. Ruh sağlığı sorunları yaşadığımı söylediler ve bana ilaç verdiler. Ama onları almadım."

D﻿iğerlerinde gözle görülür işkence kanıtları da vardı.

Bir tanesi pense ile çekilen ayak parmak tırnaklarını gösteriyordu.

Başka bir kişi daha aynı işkenceye maruz kalmıştı.

S﻿arhoş olan Rus askerleri onlara saldırıyor, belirgin bir sebep olmaksızın onları dövüyordu.

3﻿5 yaşındaki Thinesh Gogenthiran, "Tüm vücuduma silahlarıyla defalarca vuruyorlardı. Bir tanesi midemi yumrukladı ve acısı iki gün boyunca geçmedi. Ardından benden para istedi" diyor.

"﻿Çok kızgındık ve çok üzgündük, her gün ağladık" diyen 25 yaşındaki Dilukshan Robertclive, "Bizi ayakta tutan tek şey dua etmek ve ailemizi düşünmekti" sözlerini ekliyor.

R﻿usya sivilleri hedef aldığını ya da savaş suçu işlediğini reddediyor ancak Sri Lankalıların iddiaları, Rus işgal güçleri tarafından şiddet uygulandığı yönündeki diğer anlatılarla uyuşuyor.

İzyum yakınlarındaki ormanda bulunan toplu mezardaki bazı bedenlerde işkence izlerine rastlanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de "kurtarılan Harkov bölgesindeki çeşitli şehir ve kasabalarda 10'dan fazla işkence odası bulunduğunu" söyledi.

U﻿krayna'nın bölgeyi geri almasının ardından Sri Lankalılar bir kez daha Harkov'a doğru yürüyüşlerine başladı.

Y﻿alnızlardı ve telefonları olmadan aileleriyle iletişime geçme imkanları yoktu.

A﻿ncak sonunda şansları döndü. Biri yolda onları fark etti ve polise haber verdi.

M﻿emurlardan biri onlara telefon verdi.

4﻿0 yaşındaki Ainkaranathan Ganesamoorthi karısını ve kızını ekrandan gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Konuşmalar devam ettikçe gözyaşları aktı gitti.

S﻿onunda grup Harkov'a götürüldü.