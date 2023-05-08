Ukrayna Savaşı: Rusya şimdiye kadarki 'en büyük' kamikaze İHA saldırısını düzenledi

Kaynak, Ukrayna Devlet Acil Durumlar Hizmetleri

9 Mayıs 2023 Güncelleme bir saat önce

Rusya’nın yeni bir insansız hava aracı ve füze saldırısı dalgasına girişmesinin ardından, Ukrayna genelinde hava saldırısı sirenleri çaldı.

Başkent Kiev’in belediye başkanı, kentte şu ana kadarki en büyük kamikaze İHA saldısı düzenlendiğini, gece patlamalar duyulduğunu ve beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Güneydeki Odesa kentinde bir kişi ölürken, Ukrayna Kızılhaçı deposunun vurulduğunu duyurdu. Böylece, Rusya’nın Zafer Gününü kutlamasından 24 saat önce düzenlenen saldırıyla birlikte, son sekiz günde başkent Kiev dört saldırı yaşamış oldu.

Zafer Günü’nde Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sına karşı kazandığı zafer kutlanıyor. Ukrayna Ordusu, dört saatten fazla süren son Rus saldırısının gece yarısından hemen sonra düzenlendiğini ve çok İran yapımı Şahid İHA’larının ülkenin üzerinde dolandığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın yaklaşık 60 İHA kullandığını, 36’sının düşürüldüğünü, ancak havadan düşen parçaların beş kişiyi yaraladığını söyledi.

Ukrayna Ordusu, Herson, Harkov ve Mikolayiv bölgelerinde de füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu.