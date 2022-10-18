'İ﻿ran'da Evin Cezaevi'nde kadın mahkumların neler yaşadığını tahmin bile edemiyorum'

32 dakika önce

Petra Zivic | BBC Dünya Servisi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İran Mizan haber ajansının 16 Ekim'de paylaştığı fotoğrafta yangın sonrası Evin Cezaevi'ndeki hücreler görülüyor.

İ﻿ran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'nde Cumartesi günü çıkan yangında en az sekiz mahkum hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

Y﻿angının nedenini bilinmiyor. Ülkedeki genel huzursuzlukla bağlantısı olup olmadığı da henüz aydınlatılamadı.

P﻿ek çok protestocu acımasız sorgu teknikleriyle bilinen Evin Cezaevi'nde tutuluyordu.

BBC Farsça Servisi'ne cezaevinde siyasi mahkum olduğunu söyleyen bir kişi, Cumartesi günü yaşananlarla ilgili olarak "200'den fazla silah sesi duyduk" dedi.

S﻿osyal medyada dumanların görüldüğü, devamlı silah ateşinin ve patlamaların duyulduğu bir görüntü paylaşıldı.

Cezaevinde 200'den fazla gün kalan eski tutuklu Ana Diamond, yangının nedeniyle ilgili endişeleri olduğunu söylüyor.

İ﻿ran ve İngiltere vatandaşıAna Diamond, Ocak 2016'da silahlı İran Devrim Muhafızları tarafından minibüse bindirilip hapsedildiğinde sadece 21 yaşındaydı. Reddettiği casusluk suçuyla itham ediliyordu.

Kaynak, Ana Diamond Fotoğraf altı yazısı, 2016'da casusluk suçundan gözaltına alınan Ana Diamond, Evin'den çıktıktan sonra çekilen bir fotoğraf.

Ağustos 2﻿016'da kefaletle serbest bırakılan Daimond, bir muhafız tarafından dar koridorlardan yürüyerek dışarı çıktı:

"﻿Sonra aniden bir kapı açıldı ve Tahran'daydım. Beni şehrin tam ortasına götüren şey tek bir kapıdan ibaretti."

Cezaevi aslında başkentin eteklerine inşa edilmişti ancak şehir büyüdükçe Tahran'ın kuzeyine dahil oldu.

'İnsan haklarına aykırı'

Evin Cezaevi, 1972'de Muhammed Rıza Pehlevi zamanında inşa edildi. 300 kişilik kapasitesi 1979'daki devrim sonrası İran İslam Cumhuriyeti döneminde 15 bine çıktı.

1﻿980'lerde Evin'in kötü şöhreti duyulmaya başlandı.

Uluslararası Af Örgütü'ne ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, işkence ve ölüm, idam, asılma, onlarca siyasi tutuklunun kaybedilmesi bu cezaevinde sıkça yaşandı.

Cezaevine; tutulan pek çok entelektüel, öğrenci ve gazeteciden ötürü "Evin Üniversitesi" denildi.

Cezaevindeki uygulamalar insan hakları grupları tarafından eleştiriliyordu ve 2018 yılında "ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle ABD hükümeti tarafından cezaevi kara listeye alınmıştı.

U﻿luslararası Af Örgütü geçen yıl cezaevindeki mahkumların uğradığı tacizi ve şiddeti gösteren denetleme görüntülerini sızdırmıştı.

A﻿na Diamond, mahkumiyeti süresince hissettiği soğuğu asla unutmayacağını söylüyor.

"Ş﻿u an ne zaman soğuk bir yerde olsam, kalp atışım yükseliyor ve orayı terk etmem gerekiyor. Zihnim sakin kalsa da bedenim bu hissiyatı sevmiyor."

A﻿ncak soğuk Evin'de deneyimlediği en kötü şey değildi.

Diamond kadın olmasını kullanarak onu aşağılamaya çalıştıklarını anlatıyor.

'Bekaret testi'

Diamond, bekaret testine zorlandığını söylüyor.

Bilimsel bir temele dayanmayan bu testte b﻿ir doktor iki parmağını kadının vajinasına sokuyor ve "kızlık zarı" olarak bilinen himenin bozulup bozulmadığına bakıyor.

Kaynak, Ana Diamond Fotoğraf altı yazısı, Yaşadığı travmaları atlattıktan sonra insan hakları aktivisti olan Ana Diamonds, Evin'deki deneyimlerini yazdığı kitapta anlattı.

Eğer suçlu olduğu kanıtlansaydı, cezasının ölüm olduğunu belirten Diamonds, bekaret testinin uzun ve detaylı psikolojik işkencenin bir parçası olduğuna inandığını belirtiyor.

Bunun bir sonraki adımda ne yapabileceklerini göstererek korku yaratmak ve kişiliğini zayıflatmak için bir mekanizma olduğunu ekliyor.

A﻿ylarca tek kişilik hücrede tutulan Ana Diamond, sonunda diğer siyasi kadın mahkumlarla birlikte kaldığı koğuşa alındı.

B﻿uranın ne kadar kalabalık olduğunu hatırlıyor Diamond:

"Şimdi yüzlerce protestocunun gözaltına alındığını ve bir kısmının Evin'e götürüldüğünü düşünüyorsak, sanıyorum pek çoğu yerde uyuyordur.

"﻿Orada kadın mahkumların neler yaşadığını tahmin edemiyorum."

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Cumartesi gecesi ne oldu?

C﻿umartesi gecesi Evin'deki yangın, haftalardır devam eden Mahsa Amini protestolarının ardından çıktı. Amini, 22 yaşında gözaltındayken komaya girerek hayatını kaybetmişti.

P﻿rotestolara katılan yüzlerce kişi Evin Cezaevi'ne gönderildi.

B﻿BC Farsça Servisi'ne konuşan, bir mahkum ailesine yakın kaynak, duvarların içinde neler olduğunu anlatırken "Cezaevi savaş alanı gibi" dedi.

A﻿ncak cezaevinde yaşananlarla ilgili çelişkili haberler var.

A﻿dli olarak yangının hapishanenin atölyesinde, mahkumlar arasındaki bir kavganın ardından çıktığı açıklandı. Devlet medyasına göreyse bu hazırlanmış bir kaçış planıydı.

Kaynak, Getty Images

B﻿BC Farsça Servisi'ne konuşan bir mahkum ise resmi açıklamaları reddetti ve bazı mahkumların, hücre arkadaşlarının başka bir cezaevine transfer edilmesini protesto etmsinin ardından gerginliğin arttığını söyledi.

D﻿iğer koğuşlardan mahkumlar kavgayı ve ateş seslerini duyunca ana avluya hücum etti. Burada gardiyanların göz yaşartıcı gazla karşılık verdiğini ekledi.

Mahkuma göre k﻿ısa sürede bu durum diğer koğuşları da etkisi altına aldı.

"﻿Mahkumlar kapılara koştu ve onları yıktı. Muhafızlar saldırdı ve bize her yerden göz yaşartıcı gaz attılar. Çoğumuz kötüleştik."