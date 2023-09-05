İspanya'da Dünya Kupası şampiyonu takımın teknik direktörü Vilda, Rubiales skandalı gölgesinde görevden alındı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Federasyon Başkanı Luis Rubiales ve Jorge Vilda

5 Eylül 2023, 18:43 +03 Güncelleme bir saat önce

Dünya Kupası kazanan İspanya’nın kadın futbol takımının teknik direktörü Jorge Vilda’nın görevine son verildi.

Vilda, istifa etmeyeceğini açıkladığı toplantıda Federasyon Başkanı Luis Rubiales’i alkışlamıştı.

Rubiales o toplantıda, oyuncuyu öpüşünün "karşılıklı" olduğunu iddia etti.

Oyuncu Jenni Hermoso ise hemen sonrasında bunun doğru olmadığını duyurdu.

Skandal sonrası Vilda’nın tüm ekibi istifa etti. Ulusal takım düzeyindeki hemen tüm oyuncular İspanyol milli takımında Rubiales istifa edene dek oynamayacaklarını duyurdu.

Rubiales halen istifa etmiş değil ancak hakkında FIFA’nın başlattığı dahil incelemeler sürüyor.

Vilda’nın ayrılışı ile ilgili açıklama yapan İspanya Futbol Federasyonu, görevden almanın sebebini vermedi.

Açıklamada, 42 yaşındaki çalıştırıcının “futbolda dürüstlüğün ve saygının sembolü olduğu” kaydedildi.

Federasyon, Vilda’nın ulusal takım çalıştırıcısı olarak başarılarının da takdir edildiğini açıkladı.

Rubiales Vilda'yı korumuştu

Başlangıçta Rubiales'i destekleyen Vilda, sosyal medyada çok eleştirilmişti.

Teknik direktör, FIFA'nın harekete geçmesinden sonra kendisini Rubiales'ten uzaklaştırmayı seçti.

Rubiales, turnuva öncesi yaşanan 15 oyuncu krizinde Vilda’nın yanında durmuştu.

Takımın Barcelonalı 15 oyuncusu, Vilda hakkında, taktik ve kullandığı yöntemler gibi çeşitli şikayetler dile getirimiş ve İspanya için oynamak istemediklerini duyurmuşlardı.