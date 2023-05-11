Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, BBC'ye konuştu: Karşı saldırı için zamana ihtiyacımız var

40 dakika önce

Hugo Bachega | Kiev

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerine bir karşı saldırı başlatabilmek için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kiev’de Eurovision News’a bağlı Avrupa kamu yayıncıları adına BBC’nin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Batı’nın gönderme sözü verdiği silah ve teçhizatın ulaşmasını beklediklerini belirterek, “Hâlâ beklediğimiz şeyler var. Zırhlı araçları bekliyoruz. Ayrı partiler halinde geliyor. Şu anda elimizdeki silahlarla başlayabiliriz ama çok insan kaybederiz. Bu yüzden beklememiz gerekiyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.

Ukrayna ordusunun bir süredir hazırlandığı karşı saldırının Ukrayna savaşının gidişatını değiştirebileceği ve cephe hatlarını yeniden belirleyebileceği ifade ediliyor.

Bu, Ukrayna ordusu için de önemli bir sınav olacak. Zira Kiev, Batı yardımların cephede fark yaratabileceğini kanıtlamak istiyor.

Kiev, cephedeki başarısızlığın Batılı ülkelerin desteğinin azalmasına yol açabileceği endişesini taşıyor.

Bunun da Rusya ile müzakere masasına oturması için Ukrayna üzerinde baskı oluşturabileceğinden kaygı duyuyorlar.

Ukrayna topraklarının beşte biri Rusya’nın işgali altında.

Böyle bir ortamda yapılacak müzakerelerin toprak tavizini gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Volodimir Zelenskiy mülakatta geçen yıl 24 Şubat’ta başlayan Rus işgali karşısında ordusuna güvendiğini yineledi ancak Rusya’nın "krizi dondurma" çabası içinde olduğunu ve bunun riskler içerdiğini de söyledi.

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Zelenskiy şöyle devam etti:

"Herkesin bir görüşü var. Ama kimse toprak tavizinde bulunması için Ukrayna'ya baskı yapamaz. Neden dünyadaki herhangi bir ülke Putin'e toprak versin?"

Zelenskiy, Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde yeniden başkan seçilememesi halinde ABD'nin desteğini kaybedebilecekleri tezini reddetti ve "Kongre'de iki partinin de desteğine sahibiz. ABD seçimlerine kadar neler olur bilmiyoruz. Ama o zamana kadar savaşı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

G7 Zirvesi'nde ana gündem Ukrayna

Bu arada, Japonya'nın Hiroşima kentinde19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak G7 zirvesinde ana gündem maddesinin Ukrayna olması bekleniyor.