Kovalama ve yangın anı polis kamerası tarafından kaydedildi

ABD'de polisten kaçarken aracı alev alan sürücünün kurtarılma anı yayımlandı

47 dakika önce

Olayın başında polisin sürücüden durmasını talep ettiği fakat sürücünün bunu dinlemeyerek aracıyla uzaklaştığı ve ardından bir kovalamacanın başladığı görülüyor.