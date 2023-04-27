ABD'de polisten kaçarken aracı alev alan sürücünün kurtarılma anı yayımlandı
ABD'de polisten kaçarken aracı alev alan sürücünün kurtarılma anı yayımlandı
ABD’de polisin, aracı alev alan 84 yaşındaki bir sürücüyü kurtarma anı yayımlandı.
Görüntüler polis aracının kamerası tarafından kaydedildi.
Olayın başında polisin sürücüden durmasını talep ettiği fakat sürücünün bunu dinlemeyerek aracıyla uzaklaştığı ve ardından bir kovalamacanın başladığı görülüyor.
Kaçan aracın tekerinden kıvılcımlar çıkarken bir süre sonra araç alev alıyor.