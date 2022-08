Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde gündeme gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilişkilerin geliştirilmesi, Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konularında da konuşan Erdoğan, “Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın” dedi.