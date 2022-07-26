Japonya’da 14 yıl önce toplu katliam yaparak 7 kişiyi öldüren Tomohiro Kato idam edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Tomohiro Kato, Tokyo'da yayalara saldırdığında 25 yaşındaydı.

26 Temmuz 2022, 15:39 +03 Güncelleme 57 dakika önce

2008 yılında Japonya'nın başkent Tokyo’da ülke tarihinin en ürkütücü toplu katliamlarından birini yapan Tomohiro Kato bugün idam edildi. Kato, önce sürdüğü kamyonu alışveriş yapanların üzerine sürmüş sonra da yayalara hançerle saldırarak 7 kişiyi öldürmüştü.

Saldırıda 8 kişi de yaralanmıştı.

Polisin olay yerinde yakaladığı Tomohiro Kato, mahkemede suçlarını kabul etmiş, internet üzerinde uğradığı duygusal şiddet nedeniyle öfkelenerek saldırıyı düzenlediğini söylemişti.

Kato, “Akihabara’ya insanları öldürmek için geldim. Kimi öldürdüğümün bir önemi yoktu” demişti.

Toplu katliam Japonya toplumunu derinden sarsmış, internetin gençler üzerindeki etkisi ve gençlere yeterli psikolojik destek sağlanıp sağlanmadığı gibi konuların hararetle tartışılmasına yol açmıştı.

Kesici ve yaralayıcı alet satın alma ve bulundurmayla ilgili yasalar da saldırıdan sonra sıkılaştırılmıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Saldırı Tokyo'nun kalabalık bir alışveriş semtini hedef almıştı.

Tomohiro Kato’nun infazı, idam cezasına çarptırılmasından 8 yıl sonra gerçekleşti.

Japonya Adalet Bakanı Yoshihisa Furukawa “Dava mahkemelerde görüldü ve nihai karar idam cezasıydı. Bu davayla ilgili mümkün olduğu derecede titiz davrandık” diye konuştu.

Temyiz başvurusu 2015 yılında reddedilen Kato, Tokyo Gözaltı Merkezi’nde asılarak idam edildi.

Kato, iyi bir liseden mezun olmuş zengin bir ailenin çocuğuydu. Ancak üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olamamış ve istikrarlı bir işte tutunamamıştı.

Dava sürecinde savcılar sorunlu bir genç adam profili çizmişler, Kato’nun internet forumlarında öfkesi ve toplumdan yabancılaşması üzerine yazdıklarını aktarmışlardı.

Tokyo Yerel Mahkemesi 2011 yılında Kato’nun işlediği suçun “hiçbir insanlık emaresi taşımadığını” belirtmiş ve kendisini idam cezasına çarptırmıştı.

Japonya uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinin eleştirilerine karşın idam cezasının halen uygulandığı az sayıdaki gelişmiş ülkeden biri.