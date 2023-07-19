Wagner isyanı: Prigojin'e ait olduğu sanılan ilk video yayımlandı

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53 dakika önce

Wagner paralı asker grubuna yakın Telegram kanallarında, grubun patronu Yevgeni Prigojin’i Belarus’ta gösterdiği düşünülen bir video yayımlandı.

Videoda Prigojin savaşçıları karşılıyor ve Ukrayna’da son dönemde yaşanan gelişmeleri bir “utanç” diye tanımlıyor.

Prigojin ayrıca, Wagner’in ilerideki bir tarihte savaşa katılabileceğine yönelik ipuçları veriyor.

Videoda, Belarus tarafından yapılan Wagner savaşçılarının ülkenin ordusuna askeri eğitim rolü üsteleneceğine yönelik açıklamayı da doğruluyor gibi görünüyor.

Bu, Prigojin’in Wagner’in Haziran’da giriştiği silahlı isyandan sonraki ilk görüntüleri.

Az ışıklı bir ortamca çekilen görüntüde, Prigojin bir tarla yakınlarındaki, etrafı depolar ve ağaçlarla çevrili bir tarlanın yakınındaki asfalt yolda ayakta görülüyor.

BBC’nin teyit birimi çadırların, ağaçların ve binaların diziliminin kampın batı kesimindeki bir yerle örtüştüğüne inanıyor.

Arka planda da çok sayıda kamuflajlı kişinin sevinç çığlıkları attıkları duyuluyor.

Düşük ışığa rağmen, Prigojin’in silueti seçilebiliyor ve Wagner liderinin sesini ve konuşma tarzını bilenler kesinlikle görünenin Wagner lideri olduğuna inanıyor.

Videoda Prigojin savaşçılarının Ukrayna’da “kendilerine yakışan bir mücadele verdiğini ve “Rusya için büyük işler yaptıklarını söylüyor ve savaşın gidişatını ağır bir şekilde eleştiriyor.

'Cephede yaşananlar utanç'

Prigojin’in “Şu anda cephede olanlar bir utanç ve bunda herhangi bir rolümüz olsun istemiyoruz. Yiğitliğimizi tam anlamıyla göstermek için beklememiz gerekiyor” dediği duyuluyor.

Daha sonra da “Belarus’ta bir süre kalma kararı alındığını” ve Wagner’in bu süreyi Belarus Ordusunu “dünyanın ikinci ordusu” haline getirmek için kullanacağını belirtiyor.

Wagner’in patronu ayrıca, savaşçılarının “kendilerini ve deneyimlerini utanç içinde bırakmaya zorlanmayacaklarına emin olmalarından sonra” Ukrayna’da cepheye dönmek için “hazırlanmaya devam edeceğini” söylüyor.

Kısa süreli isyanı sona erdiren anlaşma uyarınca, Wagner savaşçılarına normal Rus Ordusuna katılma ve ya da Belarus’a gitme seçenekleri sunulmuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin geçen hafta Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada “Wagner’in var olmadığını” söylemişti.