Afgan Küçük Messi ve ailesi tehditler yüzünden İtalya'ya kaçtı

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59 dakika önce

Afganistan’da beş yaşındayken plastik bir poşetle, Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi’nin formasını yapmasının ardından Afganistan’ın “Küçük Messisi” diye tanınan Morteza Ahmadi, aldığı tehditler nedeniyle ailesiyle birlikte İtalya’ya taşındı.

Ailesi, BBC’ye yaptığı açıklamada, Morteza’nın 2016’da Katar’da Lionel Messi’yle tanışmasından sonra, güvenliğinden kaygı duymaya başladıklarını ve sayısız tehdit aldıklarını söyledi.

Şu an 12 yaşında olan Ahmadi, ailesinin yedi üyesiyle birlikte İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.

Ahmadi, ülkeye giriş işlemlerinin yapılmasının ardından BBC Muhabiri Halil Nuri’ye yaptığı açıklamada “Hiç okula gidemedim, okula giderken kaçırılmaktan korkuyordum” dedi.

Babası Arif Ahmadi de, çocuğunun kaçırılmasından kaygı duyduğunu, tehdit telefonları aldıklarını söyledi.

Ahmadi “Katar’a gidip, Messi’yle tanıştıktan sonra Afganistan’a döndük. Kaygılarım vardı, mafyadan korkuyordum, adam kaçıranlardan” dedi.

“Morteza okula bile gidemedi” diyen baba Ahmadi “Evde kaldı. Ülkeden çıkana kadar kaygılarımız sürdü. Katar’a gittiğim için parayla döndüğümü sanıyorlardı. Tehdit ediyorlardı, para vermezsem Morteza’yı kaçıracaklarını ve aileme bir şeyler yapacaklarını söylüyorlardı” diye konuştu.

Ülkedeki Hazara azınlıktan gelen aile, son altı yılda Kabil, Gazni ve Mezar-ı Şerif kentlerine taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Taliban’ın iktidara gelmesinden bu yana da Morteza ve ailesi 17 ay saklandı ve sonra son bir ayı da Pakistan’da geçirdiler.

Son günlerde, Morteza’nın ablası, çeşitli uluslararası kurumlarla temas kurdu ve Morteza’nın Afganistan’dan çıkartılması için yardım istedi.

Arif Ahmadi, Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği 15 Ağustos’ta, Kabil Havaalanı’na gittiklerini ama ülkeden ayrılamadıklarını söyledi.

Son olarak İtalyan yardım kuruluşu Caritas İtaly, İsviçre’ye iltica eden Afgan gazeteci Rahmatullah Alizadeh ile işbirliği yaparak, Morteza Ahmedi ve ailesinin İtalya’ya gitmesini sağladı.

Morteza şimdi büyük hayalleri olduğunu söylüyor ve “Messi’yi seviyorum, Messi’yle futbol oynamak, kendimi geliştirmek, güçlenmek ve Messi gibi bir futbolcu olmak istiyorum. Önümde parlak bir gelecek var, okula gitmek ve bilgisayarlarla çalışmak istiyorum” diyor.