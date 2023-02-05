Kar yağışı nedeniyle 15’ten fazla şehirde okullar tatil edildi

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Bingöl

5 Şubat 2023, 20:36 +03 Güncelleme bir saat önce

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşanan kar yağışı nedeniyle Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Sivas, Adıyaman, Bayburt, Hakkari, Isparta, Tunceli, Muğla, Giresun, Elazığ, Kayseri, Nevşehir ile Adana ve Bitlis’in bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

Çoğu şehir 6 Şubat Pazartesi günü okulların açılmayacağını duyururken kimi illerde okullar iki gün boyunca tatil edildi.

Muş Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime iki gün ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurdu.

DHA’nın haberine göre Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 302 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 107 santimetreyi geçtiği kentte, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı.

İstanbul’da kar yağışı ve fırtına nedeniyle saat 18.00'den sonra motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği açıklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise saat 17.00 itibarıyla uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidildi, iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı hatlarında vapur seferleri de yapılamıyor.

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtti.

Türk Hava Yolları (THY), elverişsiz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan dün ve bugün 72’si iç, 166’sı dış hat olmak üzere toplam 238 seferini iptal etti.

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine de, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal oldu.