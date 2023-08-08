Zoom, çalışanlarından haftada iki gün ofise dönmelerini istedi

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Pandemi sırasında adı uzaktan çalışma ile özdeşleşen video konferans platformu Zoom, çalışanlarının ofise dönmesini istedi.

Firma, “önceden planlanmış hibrit çalışmanın” en verimli model olduğuna inandığını ve ofisin 80 kilometre civarında yaşayan çalışanların haftada en az iki kez ofise gitmesi gerektiğini söyledi.

Zoom böylece tamamen uzaktan çalışma politikasını bitiren son büyük şirket oldu.

Amazon ve Disney de, uzaktan çalışma günlerini azaltan firmalar arasında yer alıyor.

Anketler, ABD ve İngiltere’de çalışanların halen bir dereceye kadar evden çalışma olanağına sahip olduklarını gösteriyor.

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacıların da aralarında bulunduğu uzmanlar tarafından pandemiden bu yana aylık olarak yürütülen bir ankete göre, Zoom'un genel merkezinin bulunduğu ABD'deki çalışanların yaklaşık %12'si Temmuz ayında tamamen uzaktan çalışırken, %29'u hibrit modeli benimsemişti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin bu yılın başlarında kaydettiği veriler de benzer bir tabloyu ortaya koyuyor.

Stanford Üniversitesi ekibi tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, uzaktan çalışmanın İngilizce konuşulan ülkelerde daha yaygın, Asya ve Avrupa'da daha az olduğunu ortaya koydu.

Pandemiden önce ABD'de evden çalışılan günlerin oranı sadece %5 civarındaydı. Dünya çapında çalışanlar, işverenlerin ideal olarak gördüğünden daha fazla esnek çalışma düzenlemeleri istiyor.

Zoom daha önce, çalışanlarının süresiz olarak uzaktan çalışabileceğini söylemişti.

Teknoloji firması, yeni politikanın ülkeye göre kademeli olarak Ağustos ve Eylül aylarında uygulamaya geçirileceğini söyledi.

Ocak ayı sonunda şirket, yarısından fazlası ABD merkezli çalışan yaklaşık 8.400 kişiyi istihdam ediyordu.

Zoom, ilk olarak Business Insider tarafından bildirilen yeni politikanın şirketi "kendi teknolojilerimizi kullanmak, inovasyona devam etmek ve küresel müşterilerimizi desteklemek için daha iyi bir konuma" getireceğini söyledi.

Zoom, “Farklı yerlerdeki ekiplerin birbiri ile iletişim halinde ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için Zoom platformunu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Eylül 2022'de şirket çalışanlarının yalnızca yaklaşık %1'i düzenli bir şekilde ofise gidiyorken, %75'i uzaktan çalışıyordu, geri kalanı ise hibrit çalışma modelini benimsiyordu.

Fakat Zoom, örneğin Microsoft gibi rakiplerinin de görüntülü iletişim teknolojilerini geliştirmesiyle gittikçe artan bir baskı altında.

Pandemiden bu yana büyümesi kesintiye uğradı. Bu yılın başlarında, çalışanlarının %15'ini işten çıkaracağını ve üst düzey yöneticilerinin maaşlarında önemli kesintiler yapacağını duyurdu.