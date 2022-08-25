Trabzonspor Kopenhag'la berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

23 dakika önce

Böylece Şampiyonlar Ligi'nin 2011-2012 sezonunda da grup aşamasında mücadele eden takım, tarihinde ikinci kez gruplarda yer alma hakkı elde edemedi.