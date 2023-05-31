Bosna Hersek’teki savaş suçları: Lahey’deki mahkeme iki Sırp yetkilinin cezasını arttırdı

31 Mayıs 2023, 19:18 +03 Güncelleme bir dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Stanisiç ve Simatoviç

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Sırbistan güvenlik yetkilileri Jovica Stanisiç ve Franko Simatoviç'i, Bosna Hersek’teki iç savaş sırasında işledikleri suçlar nedeniyle 15’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, iki sanık hakkında 2021 yılında verilen hapis cezasını az buldu.

Eski Sırbistan İçişler Bakanlığı Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Stanisiç ve Özel Harekat Biriminin eski komutanı Simatoviç, yeniden yargılandıkları davada, 2021 yılında 12’şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcılar 1992-1995 yıllar arasındaki iç savaşta, sanıkların suçunun sabit olduğunu belirterek cezayı az bulmuş ve temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Sanık avukatları da verilen 12 yıllık hapis cezasının haksız olduğunu savunarak kararı temyiz etmişti.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Lahey’deki mahkeme, Çarşamba öğleden sonra temyiz başvurusunu karar bağladı.

Uluslararası mahkeme, Stanisiç ve Simatoviç’in itirazını reddetti.

Savcılar iki Sırp yetkilinin cinayet, sınır dışı etme, zorla nakil ve “acımasız etnik temizlikteki” rollerinin yanı sıra, Hırvatistan’daki davalar nedeniyle de hüküm giymesini istedi.

Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) halefi olan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Artık Mekanizması (UNIRMCT) Temyiz Dairesi yargıçları, 2 eski Sırp güvenlik yetkilisinin cezalarının 3’er yıl daha arttırılmasını kararlaştırdı.

Temyiz mahkemesi, yargılama dairesinin Stanisiç ve Simatoviç'i ortak suç teşebbüsü sorumluluğu kapsamında mahkum etmemekle hata yaptığına karar verildiğini belirterek, savcılığın temyiz isteminin bir kısmının kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Temyiz Dairesi, Yargılama Dairesinin Stanisiç ve Simatoviç'in ortak ceza amacına yönelik diğer katkılarını değerlendirirken hata yaptığına karar verdi” dendi.

2013'te beraat etmişlerdi

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2013 yılında Stanisiç ve Simatoviç’in beraatine karar verilmişti.

Savcılık ve kurban yakınlarının itirazı üzerine bu karar 2015 yılında temyiz mahkemesi tarafından bozuldu.

İki Sırp yetkili 30 Haziran 2021’de, 1992'de Bosna Hersek’in Bosanski Samac kasabasındaki cinayet ve sürgünler ile Sırp istihbaratındaki rolleri nedeniyle 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.