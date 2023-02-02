ABD, dört yeni askeri üsse erişim için Filipinler ile anlaştı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin (sağda)

2 Şubat 2023, 09:26 +03 Güncelleme 56 dakika önce

Filipinler, Çin'in ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerini artırması ve Tayvan’ın statüsü konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ABD’nin ülkede dört yeni askeri üsse erişimine izin verdi.

İki ülkenin savunma bakanlarının Perşembe günü yaptıkları açıklamalara göre, Washington’ın 2014’te imzalanan Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında 4 üsse daha erişimine izin verilecek.

Anlaşma, çok sayıda Amerikan askerinin 30 yıl sonra ilk kez Filipinler'e dönmesi anlamına gelecek.

Üst düzey bir Filipinli yetkili AFP'ye açıklamada, potansiyel bir beşinci üs için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

BBC’nin Manila’daki muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, Washington’ın bu anlaşmayla kuzeyde Güney Kore ve Japonya'dan güneyde Avustralya'ya uzanan ABD ittifakları kavisindeki boşluğu doldurduğunu söylüyor.

Wingfield-Hayes, “Eksik halka, en büyük potansiyel çatışma noktalarından ikisinin, Tayvan ve Güney Çin Denizi'nin ya da Manila'nın ısrarla adlandırdığı şekliyle Batı Filipin Denizi'nin sınırlarında dolaşan Filipinlerdi” diyor.

ABD, EDCA kapsamında, mevcut beş tesiste altyapı yatırımlarına 82 milyon dolardan fazla para ayırmıştı.

EDCA, ABD'nin Filipinler’deki askeri üslere ortak eğitim, ekipmanın önceden konumlandırılması ve pistler, yakıt depolama alanları ve askeri lojmanlar gibi tesislerin inşası için erişimine izin veriyor, fakat Amerikan askerleri kalıcı olarak bulunamıyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington’ın bölgedeki askeri pozisyonunu güçlendirmeye çalışması nedeniyle resmi görüşmeler için Manila'daydı.

İki ülkeden gelen açıklamalarda, yeni üslerin konumları belirtilmedi.

Austin, mevkidaşı Carlito Galvez ile görüşmesinden önce Perşembe günü Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile de bir araya geldi.