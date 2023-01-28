Erdoğan adaylık tartışmasına "2018 seçimlerinde kronometre sıfırlandı" yanıtı verdi

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46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde aday olması ile ilgili engel olmadığını savundu ve 2018 seçimlerinde “kronometre sıfırlandı” dedi.

Denizli’deki seçim mitinginde konuşan Erdoğan 14 Mayıs tarihini de tekrarladı.

Altılı Masa’nın son toplantısından sonra yapılan açıklamada, Erdoğan’ın adaylığının Anayasa’nın ihlali olduğu savunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tartışmaya, “Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır” yanıtını verdi.

Erdoğan Altılı Masa’nın aday çıkaramadığı için kendi adaylığına çamur attığını da iddia etti.

Cumhurbaşkanı, “Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın, zaman kaybediyorsunuz. Bırakın tek parti faşizmi özentisi dalavereleri de sandığa gelin” şeklinde konuştu.

Kaynak, İYİ Parti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Samsun’da partisinin İl Kongresi’nde konuştu.

Partisinin seçimden birinci parti çıkacağını savunan Akşener, Sinan Ateş cinayetini hatırlattı ve “Sinan Ateş'ler için, bir daha Sinan Ateş'ler katledilmesin diye birinci parti olmak mecburiyetindeyiz.” dedi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da başörtüsü açıklaması üzerinden eleştirdi:

“Sayın Erdoğan bunu kendisine bir pas olarak aldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu bana pas attı ben onu gola çevireceğim dedi. Yazıklar olsun sayın Erdoğan. 28 Şubat’ta acı çeken kadınların, onların çocuklarının acısı seni 20 yıl iktidar etti. Hey gidi Erdoğan hey! Bütün bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş. Sana yazıklar olsun.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Konya’daydı.